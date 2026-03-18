Οι Νόμοι της Έλξης επιστρέφουν – όχι ως θεατρικό έργο, αλλά ως ζωντανή, site-specific performance.

Δεν υπάρχει σκηνή. Δεν υπάρχουν καθίσματα. Δεν υπάρχει ένα προκαθορισμένο «στήσιμο» που επαναλαμβάνεται.

Η δράση συμβαίνει σε πραγματικό χρόνο. Οι περφόρμερ κινούνται ανάμεσα στο κοινό. Οι θεατές δεν παρακολουθούν από απόσταση, επιλέγουν πού θα σταθούν, ποιον θα ακολουθήσουν και σε ποια στιγμή θα εμπλακούν.

Τέσσερις περφόρμερ ενσαρκώνουν τις δυναμικές των σχέσεων:

Έλξη. Φόβος. Επιθυμία. Σύγκρουση. Κάθε συνάντηση μετατοπίζει τη ροή της βραδιάς.

Κάθε κοινό διαμορφώνει μια διαφορετική εκδοχή του έργου.

Καμία βραδιά δεν είναι ίδια με την προηγούμενη.

Οι Νόμοι της Έλξης – Performance Edition δεν «ανεβαίνουν». Συμβαίνουν.

Performers

Ιωάννα Βαργιανίτη

Αντωνίνα Βλουτή

Αποστόλος Μαλεμπιτζής

Κάτια Νεκταρίου

Χώρος: Το Πάνω Σπίτι – Λεωφ. Αλεξάνδρας 37

Ημερομηνίες: Πέμπτη 19/3

Πέμπτη 26/3

Τετάρτη 15/4

Τετάρτη 22/4

Πέμπτη 23/4

Ώρα: 21:00

Εισιτήριο: 12€

Κρατήσεις: 6931779872

Διάρκεια: 45′ – 90′

Περιορισμένος αριθμός θέσεων