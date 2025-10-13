Η Νταϊάν Κίτον, η οποία πέθανε το περασμένο Σάββατο σε ηλικία 79 ετών ήταν γνωστή σε όλο τον κόσμο για τις εμφανίσεις της στη μεγάλη οθόνη, αλλά στο Λος Άντζελες, ήταν επίσης γνωστή για το παθιασμένο έργο της στην προσπάθεια διατήρησης της ιστορίας της πόλης.

Η ηθοποιός ήταν για σχεδόν δύο δεκαετίες στο διοικητικό συμβούλιο της μη κυβερνητικής οργάνωσης Los Angeles Conservancy αποστολή της οποίας είναι η αναγνώριση, διατήρηση και αποκατάσταση των ιστορικών, αρχιτεκτονικών και πολιτιστικών πόρων της κομητείας του Λος Άντζελες μέσω της εκπαίδευσης και της ανάληψης δράσεων.

Η Κίτον δάνεισε τη φωνή της σε αμέτρητες εκστρατείες της οργάνωσης για να διασωθούν μερικές από τις ιστορικές και πολιτιστικά σημαντικές κατοικίες και εμβληματικά κτίρια της πόλης, σύμφωνα με το Variety.

Στο δημοσίευμα του Variety αναφέρεται ότι μια βραδιά τον Φεβρουάριο του 2006, περίπου εκατό άτομα συγκεντρώθηκαν κοντά στο εστιατόριο HMS Bounty, στην Κορέαταουν για να αποτίσουν ύστατο φόρο τιμής στο ιστορικό ξενοδοχείο Ambassador του Λος Άντζελες.

Παρά τις προσπάθειες του Los Angeles Conservancy, το Ambassador κατεδαφίστηκε – και μεταξύ των ομιλητών που κατέκριναν την τύχη του θρυλικού κτιρίου εκείνο το βράδυ ήταν η Νταϊάν Κίτον.

«Όσο περισσότερο τη γνώριζα, τόσο περισσότερο καταλάβαινα από πού προερχόταν αυτό το πάθος» δήλωσε η πρώην πρόεδρος του L.A. Conservancy, Λίντα Ντίσμαν, η οποία συνταξιοδοτήθηκε μετά από 31 χρόνια στον οργανισμό το 2023.

«Προήλθε από την οικογένειά της και το μεγάλωμα στο Λος Άντζελες. Πραγματικά είχε μια σύνδεση με τις ιστορίες και τα μέρη που κάνουν το Λος Άντζελες την πόλη που είναι. Είχε ένα πολύ γνήσιο πάθος για τη διατήρηση της ιστορικής κληρονομιάς, όχι μόνο για τα κτίρια ή τα πολιτιστικά τοπία, αλλά και για το τι σημαίνουν για τους ανθρώπους και τι θα σημαίνουν στο μέλλον. Σίγουρα κατάλαβε πώς το κάνουμε αυτό για τις μελλοντικές γενιές» τόνισε η Λίντα Ντίσμαν.

Η Κίτον άρχισε να ασχολείται αρχικά με τις ιστορικές κατοικίες, μία από τις οποίες χτισμένη από τον διάσημο αρχιτέκτονα Λόιντ Ράιτ και κάποτε ήταν δική της. Η σχέση της με την οργάνωση ξεκίνησε όταν ήταν περίεργη για το ισπανικό σπίτι που ανήκε σε ένα από τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της αλλά άρχισε να συμμετέχει στις δράσεις της. Στη συνέχεια εντάχθηκε στο διοικητικό συμβούλιο της Los Angeles Conservancy.

«Ήταν απλά γοητευτική και ήταν υπέροχο που ήμουν μαζί της, επειδή μοιραζόμασταν το ίδιο πάθος για τα ιστορικά μέρη» είπε η Ντίσμαν. «Τα σπίτια ήταν το πρώτο της ενδιαφέρον και αγόραζε ιστορικά σπίτια και τα ανακαίνιζε, όπως αυτό του Λόιντ Ράιτ. Αλλά νοιαζόταν πολύ για ολόκληρο το αρχιτεκτονικό τοπίο και έτσι η μάχη με την οποία πιθανότατα ασχολήθηκε περισσότερο, επειδή πήρε τόσο πολύ χρόνο, ήταν για το ξενοδοχείο Ambassador» σημείωσε.

Η σταρ επέτρεπε διαρκώς στην οργάνωση να χρησιμοποιεί το όνομά της για την προώθηση των στόχων της, είπε η Ντίσμαν διευκρινίζοντας ότι όλοι ήθελαν να συναντηθούν με την Νταϊάν. «Νομίζω ότι άνοιγε την πόρτα, και μπορεί να μην έσωσε το Ambassador», αλλά ελπίζω ότι άλλαξε τον τρόπο που βλέπουν τη διατήρηση» ανέφερε.