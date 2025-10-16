Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός Νταϊάν Κίτον, γνωστή για τους ρόλους της στις ταινίες «Άνι Χολ» και «Ο Νονός», απεβίωσε στις 11 Οκτωβρίου 2025, σε ηλικία 79 ετών, από πνευμονία, αφού μεταφέρθηκε από το σπίτι της στο Λος Άντζελες σε νοσοκομείο.

Η οικογένειά της επιβεβαίωσε την αιτία λίγες μέρες αργότερα, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της για την παγκόσμια υποστήριξη και ζητώντας δωρεές σε τράπεζες τροφίμων και καταφύγια ζώων στη μνήμη της.

«Η οικογένεια Κίτον είναι πολύ ευγνώμων για τα εξαιρετικά μηνύματα αγάπης και υποστήριξης που έλαβε τις τελευταίες ημέρες για την αγαπημένη τους Νταϊάν, η οποία απεβίωσε από πνευμονία στις 11 Οκτωβρίου» αναφέρεται στη δήλωση της οικογένειας της διάσημης ηθοποιού που άφησε την τελευταία της πνοή το περασμένο Σάββατο.

New – People – Diane Keaton’s loved ones are speaking out after her death. In an exclusive statement to PEOPLE, the Oscar-winning actress’s family confirmed she died of pneumonia on Oct. 11 and expressed their gratitude for the outpouring of support.

Προσωπικότητες του Χόλιγουντ και θαυμαστές υπογραμμίζουν την εξηκονταετή καριέρα της και την υπεράσπιση των ζώων και των άστεγων, αποδίδοντας φόρο τιμής στην εκλιπούσα ηθοποιό.