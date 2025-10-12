Η Ντακότα Τζόνσον ετοιμάζεται για το σκηνοθετικό της ντεμπούτο σε ταινία μεγάλου μήκους, με το δράμα ενηλικίωσης «A Tree Is Blue».

Το φιλμ θα ξετυλίξει την ιστορία μιας νεαρής κοπέλας με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ), «όταν αποφασίζει να αποδεσμευτεί από την υπερπροστατευτική, αν και αγαπημένη της μητέρα το καλοκαίρι μετά την αποφοίτησή της από το λύκειο, αναζητώντας την ελευθερία, τη φιλία και… λίγο χάος».

Το σενάριο υπογράφει η Βανέσα Μπούργκχαρντ, η οποία είχε συμπρωταγωνιστήσει με την Τζόνσον στην ταινία «Cha Cha Real Smooth» το 2022 ενώ θα βρίσκεται και στο καστ μαζί με την Charli XCX και την Τζέσικα Άλμπα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η βραβευμένη με Grammy τραγουδίστρια Charli XCX δείχνει να στρέφει πλέον την καριέρα της και στην υποκριτική, έχοντας ήδη ολοκληρώσει τα γυρίσματα για επτά ταινίες τα τελευταία δύο χρόνια. Τα έργα για τα οποία αναμένεται η πρεμιέρα τους περιλαμβάνουν τα: «The Moment», «100 Nights of Hero», «Erupcja», «Faces of Death», «I Want Your Sex», «Sacrifice», και «The Gallerist».

Η Τζόνσον θα αναλάβει και μέρος της παραγωγής μέσω της TeaTime, όπως αναφέρει το World of Reel.

Τα γυρίσματα έχουν προγραμματιστεί να ξεκινήσουν τον επόμενο μήνα στο Λος Άντζελες, σύμφωνα με πρόσφατη ανακοίνωση για κάστινγκ.