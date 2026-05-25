Υπάρχουν κάποιες καλλιτεχνικές στιγμές που αρνούνται να ξεθωριάσουν στον χρόνο. Πριν από είκοσι χρόνια, ο Γιώργος Κιμούλης ανέβασε τον «Οιδίποδα Τύραννο» στην Επίδαυρο, σε μια παράσταση σταθμό, που έψαχνε την αλήθεια της αρχαίας τραγωδίας μέσα από έναν σύγχρονο, ορμητικό εξπρεσιονισμό. Εκεί, η μουσική δεν ήταν απλώς ένα «χαλί» για τα λόγια, αλλά η ίδια η ψυχή του έργου. Ο Γιώργος Νταλάρας, ως Κορυφαίος του Χορού, έδωσε φωνή στα συγκλονιστικά θέματα του Goran Bregović και στους γεμάτους ποίηση στίχους της Λίνας Νικολακοπούλου.

Αυτή η μουσική, που ηχογραφήθηκε ζωντανά κάτω από τον έναστρο ουρανό της Επιδαύρου και σμιλεύτηκε αργότερα στο στούντιο με την πολύτιμη συμβολή του Γιώργου Ζαχαρίου και σπουδαίων σολίστ, έμεινε για χρόνια «φυλαγμένη». Οι δημιουργοί της την άκουγαν ξανά και ξανά, μέχρι που πήραν την απόφαση να τη μοιραστούν μαζί μας.

Η αρχή έγινε τον περασμένο Ιανουάριο με την κυκλοφορία του CD, το οποίο αγκαλιάστηκε αμέσως. Όμως, κάποια ακούσματα έχουν ανάγκη τη δική τους ιεροτελεστία. Σήμερα, αυτό το σπάνιο υλικό αποκτά τη νέα, ζεστή ζωή που του αξίζει, μέσα από μια συλλεκτική έκδοση βινυλίου από τη Minos EMI.

Με αφορμή αυτή την κυκλοφορία, την Τετάρτη 27 Μαΐου στις 20:30, το Café του Public στο Σύνταγμα ανοίγει τις πόρτες του για μια πολύ ιδιαίτερη συνάντηση. Ο Γιώργος Νταλάρας και ο Γιώργος Κιμούλης θα βρίσκονται εκεί, όχι για μια τυπική, απρόσωπη παρουσίαση, αλλά για να μοιραστούν μαζί μας ιστορίες, αναμνήσεις και, φυσικά, να υπογράψουν τα αντίτυπα του βινυλίου.