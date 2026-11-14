Μια ξεχωριστή και ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή εκτυλίχθηκε στο φετινό MoMA Film Benefit, στη Νέα Υόρκη, σε μια λαμπερή βραδιά αφιερωμένη στον Στίβεν Σπίλμπεργκ και τη σπουδαία συνεισφορά του στην έβδομη τέχνη. Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο χαιρέτησε εγκάρδια τον Σπίλμπεργκ και τον Μάρτιν Σκορσέζε, με τη συνάντηση των τριών κορυφαίων δημιουργών και προσωπικοτήτων του αμερικανικού κινηματογράφου να συγκεντρώνει τα βλέμματα των παρευρισκομένων και τα φλας των φωτογράφων.

Η αυθόρμητη αυτή στιγμή ανέδειξε την ιστορία, την αμοιβαία εκτίμηση και τους ισχυρούς δεσμούς που συνδέουν τρεις ανθρώπους οι οποίοι έχουν αφήσει ανεξίτηλο το αποτύπωμά τους στον παγκόσμιο κινηματογράφο. Μια συνάντηση γεμάτη συγκίνηση και κινηματογραφική λάμψη, που υπενθύμισε τη διαχρονική αξία και τη σπουδαία παρακαταθήκη τους στην έβδομη τέχνη.

Δείτε το βίντεο: