Επιμέλεια: Κάτια Χριστίδου

Την πρώτη της εμφάνιση στο θεατρικό σανίδι πραγματοποίησε χθες ( 7/11) η γνωστή δημοσιογράφος και παρουσιάστρια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του ΣΚΑΪ, Σία Κοσιώνη, συμμετέχοντας στην παράσταση «Παραδοσιακώς Ακατάλληλο».

Η παράσταση, βασισμένη σε κείμενα του Γιώργου Δ. Λεμπέση και σε σκηνοθεσία της Λορίνας Κατσιώτη, παρουσιάζεται στο Θέατρο του Κολλεγίου Αθηνών από τις 7 έως και τις 11 Νοεμβρίου. Η Σία Κοσιώνη υποδύεται τον εαυτό της, ανατρέποντας τη ροή της ιστορίας και δίνοντας μια ιδιαίτερα προσωπική νότα στο έργο.

Η δημοσιογράφος εμφανίζεται ως παρουσιάστρια ενώ αργότερα ερμηνεύει το τραγούδι «Δίχτυ» των Νίκου Γκάτσου και Σταύρου Ξαρχάκου, που πρωτοακούστηκε στην ταινία «Ρεμπέτικο» του Κώστα Φέρρη.

Η ιστορία του έργου εκτυλίσσεται σε μια παραδοσιακή αυλή στη Νίκαια, όπου οι κάτοικοι συμμετέχουν –χωρίς τη θέλησή τους– σε ένα «κρατικό πείραμα»: μια αναγκαστική επιστροφή στις αξίες και τον τρόπο ζωής της δεκαετίας του ’60, χωρίς τεχνολογία και σύγχρονες ανέσεις. Όταν οι ρόλοι αρχίζουν να ξεφεύγουν, η πλοκή μετατρέπεται σε μια αναμέτρηση ανάμεσα στον έρωτα και τη γραφειοκρατία, το τραγούδι και την εξουσία, με μια απρόσμενη ανατροπή να φέρνει τα πάνω κάτω.

Ιδιαίτερη σημασία έχει ο φιλανθρωπικός χαρακτήρας της παράστασης, καθώς όλα τα έσοδα θα διατεθούν στο Ίδρυμα Γαλιλαία, που προσφέρει δωρεάν υπηρεσίες ανακουφιστικής φροντίδας σε ασθενείς με καρκίνο ή νόσο του κινητικού νευρώνα.

Το εγχείρημα έχει ερασιτεχνικό χαρακτήρα και υποστηρίζεται από τη Θεατρική Συμμαχία – ΘΕΑ.ΣΥ., μια μη κερδοσκοπική ομάδα επιχειρηματιών και επιστημόνων που επιδιώκουν να προσφέρουν μέσω του θεάτρου.