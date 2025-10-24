Ο Ντέιμον Άλμπαρν εξέφρασε την άποψη ότι «οι Oasis έχουν κάνει πολύ καλή δουλειά στο να αναδείξουν τη Britpop ώστε να μοιάζει με το μεγαλύτερο πράγμα στη Γη».

Ο αρχηγός των Blur και των Gorillaz σε συνέντευξή του στο Sopitas, αναφέρθηκε στη Britpop μουσική και στο πώς συνεχίζει να διεισδύει στην ποπ κουλτούρα μέχρι σήμερα.

Οι Blur και οι Oasis ήταν γνωστοί ως αντίπαλοι στη «Μάχη της Britpop» – μια μάχη για τα charts στις 14 Αυγούστου 1995. Τα δύο συγκροτήματα αναμετρήθηκαν κυκλοφορώντας singles την ίδια μέρα. Οι Blur κυκλοφόρησαν το «Country House» από το άλμπουμ «The Great Escape», ενώ οι Oasis κυκλοφόρησαν το «Roll With It» από το πρωτοποριακό τους άλμπουμ «What’s The Story (Morning Glory)». Πέρυσι αποκαλύφθηκε ότι ένα θεατρικό έργο στο West End θα είναι βασισμένο στην ταραγμένη εποχή.

Και τα δύο συγκροτήματα έχουν γίνει μεγάλα ονόματα, με τους Oasis να βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε περιοδεία επανένωσης και τους Blur να διοργανώνουν τις δικές τους συναυλίες επιστροφής και να κυκλοφορούν το νέο άλμπουμ «The Ballad Of Darren» το 2023.

Τώρα, ο Άλμπαρν μίλησε για εκείνη την περίοδο, λέγοντας στο Sopitas: «Οι Oasis έχουν κάνει πολύ καλή δουλειά στο να κάνουν την Britpop να μοιάζει με το σπουδαιότερο πράγμα στη Γη».

«Δεν ξέρω πώς το κάνουν, πώς συνεχίζουν να το κάνουν. Απλώς κρατιούνται από αυτό το πράγμα, αλλά το κάνουν πολύ καλά» υπογράμμισε.

Ο Άλμπαρν έχει μιλήσει στο παρελθόν για τη «Μάχη της Britpop», αποκαλύπτοντας ότι είναι «ευτυχής που παραδέχτηκε την ήττα» στη θρυλική αντιπαλότητα.

«Λοιπόν, ήταν προφανές, έτσι δεν είναι;» είπε ο τραγουδιστής των Blur. «Νομίζω ότι μπορούμε επίσημα να πούμε ότι οι Oasis κέρδισαν τη μάχη, τον πόλεμο, την εκστρατεία, τα πάντα» σημείωσε.

Αποκάλεσε επίσης τον εαυτό του «προφήτη» επειδή προέβλεψε την ενδεχόμενη επανένωση των Oasis, η οποία, όπως ισχυρίστηκε, θα συνέβαινε το 2023.

«Λοιπόν, δεν μπορείς να σκεφτείς ότι δύο αδέρφια δεν μπορούν να συμφιλιωθούν, αργά ή γρήγορα. Είναι καλό, όπως το βλέπω εγώ» εξήγησε.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Επιμέλεια: Σ.Κ.