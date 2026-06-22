Σε πολύ στενό οικογενειακό κύκλο και σύμφωνα με την τελευταία του επιθυμία πραγματοποιήθηκε η κηδεία του Ντέιβιντ Χόκνεϊ, ενός από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της σύγχρονης τέχνης, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 11 Ιουνίου σε ηλικία 88 ετών.

Ο ίδιος είχε ζητήσει η τελετή να γίνει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, παρουσία μόνο δύο ανθρώπων που βρίσκονταν πολύ κοντά του: του συντρόφου του, Ζαν-Πιερ Γκονσάλβες ντε Λίμα, και του ανιψιού του, Ρίτσαρντ Χόκνεϊ.

Όπως αναφέρει η Guardian, και οι δύο συμμετέχουν στο διοικητικό συμβούλιο του Ιδρύματος Ντέιβιντ Χόκνεϊ, το οποίο ίδρυσε ο ίδιος ο καλλιτέχνης το 2008.

Η εκπρόσωπός του, Έρικα Μπόλτον, επιβεβαίωσε με ανακοίνωσή της ότι η κηδεία έχει ήδη τελεστεί, ενώ ευχαρίστησε όσους τίμησαν τη μνήμη του μετά τον θάνατό του. Όπως εξήγησε, η απόφαση να παρευρεθούν ελάχιστα άτομα δεν ήταν τυχαία, αλλά αντανακλούσε πλήρως τις επιθυμίες του ίδιου του Χόκνεϊ.

Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι το έργο και η προσφορά του θα τιμηθούν μέσα από μια σειρά επιμνημόσυνων εκδηλώσεων τα επόμενα χρόνια. Η πρώτη τελετή μνήμης έχει προγραμματιστεί για την άνοιξη του 2027 στο Λονδίνο, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσουν αντίστοιχες εκδηλώσεις στο Γιορκσάιρ, στο Παρίσι και στο Λος Άντζελες.

«Έχουμε συγκινηθεί βαθιά από τα μηνύματα αγάπης και συμπαράστασης που λάβαμε. Σημαίνουν πολλά για όλους μας και σας ευχαριστούμε θερμά», ανέφερε χαρακτηριστικά η Μπόλτον.

Στην ίδια ανακοίνωση έγινε επίσης γνωστό ότι μεγάλο μέρος των έργων από την προσωπική συλλογή του Χόκνεϊ θα παραχωρηθεί σε ιδρύματα και δημόσιους οργανισμούς σε διάφορες χώρες, με στόχο να διατηρηθεί ζωντανή η καλλιτεχνική και πολιτιστική του κληρονομιά.

Κατά τη διάρκεια μιας δημιουργικής πορείας που ξεπέρασε τις έξι δεκαετίες, ο Χόκνεϊ υπολογίζεται ότι δημιούργησε περίπου 35.000 έργα τέχνης. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει και το βιτρό αφιερωμένο στη βασίλισσα Ελισάβετ Β΄, το οποίο κοσμεί το Αββαείο του Ουέστμινστερ. Για τον λόγο αυτό, θεωρείται πιθανό η τελετή μνήμης που θα πραγματοποιηθεί στο Λονδίνο να φιλοξενηθεί στον συγκεκριμένο ιστορικό χώρο.

Ο καλλιτέχνης είχε ήδη δωρίσει περίπου 8.000 έργα στο ίδρυμά του, τα οποία το 2024 αποτιμήθηκαν σε περισσότερες από ένα δισεκατομμύριο λίρες.

Την ίδια ώρα, το ενδιαφέρον του κοινού για το έργο του παραμένει αμείωτο. Η έκθεση «David Hockney: A Year in Normandie and Some Other Thoughts About Painting» συνεχίζεται στη γκαλερί Serpentine του Λονδίνου έως τις 23 Αυγούστου, ενώ για το 2027 έχουν ήδη προγραμματιστεί δύο ακόμη μεγάλες παρουσιάσεις έργων του, στην Tate Britain και στο Turbine Hall της Tate Modern.