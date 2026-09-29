Ο Ντένις Χάσκινς, ο ηθοποιός που αγαπήθηκε ιδιαίτερα για την ερμηνεία του ως διευθυντής Ρίτσαρντ Μπέλντινγκ στη δημοφιλή σειρά «Saved by the Bell», πέθανε στις 27 Σεπτεμβρίου σε ηλικία 75 ετών. Την είδηση του θανάτου του επιβεβαίωσε στο ABC News ο ατζέντης του, Τζέι Σάχτερ.

«Είναι μια τραγική απώλεια. Ο κόσμος αγαπούσε τον κύριο Μπέλντινγκ, όμως όσοι είχαμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε προσωπικά τον Ντένις, τον αγαπήσαμε ακόμη περισσότερο. Ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος και λάτρευε πραγματικά τους θαυμαστές του. Πάντοτε έβρισκε χρόνο για εκείνους, ανεξάρτητα από τις συνθήκες», ανέφερε ο ατζέντης του.

Ο Χάσκινς ενσάρκωσε τον διευθυντή Ρίτσαρντ Μπέλντινγκ σε τρεις διαφορετικές τηλεοπτικές σειρές. Η πρώτη του εμφάνιση στον συγκεκριμένο ρόλο έγινε το 1989, στη σειρά του Disney Channel «Good Morning, Miss Bliss». Στη συνέχεια, η σειρά επανασχεδιάστηκε και μεταφέρθηκε στο NBC, αποκτώντας τον τίτλο «Saved by the Bell», γνωστό στην Ελλάδα ως «Πριν χτυπήσει το κουδούνι».

Ο ηθοποιός παρέμεινε στο βασικό καστ του «Saved by the Bell» και συμμετείχε και στις τέσσερις σεζόν της σειράς, που προβλήθηκαν από το 1989 έως το 1993. Ακολούθησε η επιστροφή του στον ίδιο χαρακτήρα μέσα από τη σειρά «Saved by the Bell: The New Class», η οποία συνέχισε την ιστορία για ακόμη επτά σεζόν, από το 1993 μέχρι το 2000.

Το «Saved by the Bell» θεωρείται μία από τις χαρακτηριστικές νεανικές κωμικές σειρές της δεκαετίας του 1990. Η πλοκή επικεντρωνόταν σε μια παρέα μαθητών λυκείου και στις σχέσεις, τις δυσκολίες και τις εμπειρίες που αντιμετώπιζαν κατά την εφηβεία τους. Ο χαρακτήρας του διευθυντή Μπέλντινγκ έγινε ιδιαίτερα αναγνωρίσιμος, μεταξύ άλλων και χάρη στη χαρακτηριστική του φράση «Hey, hey, hey, τι γίνεται εδώ;».

Η τελευταία εμφάνιση του Χάσκινς ως Ρίτσαρντ Μπέλντινγκ πραγματοποιήθηκε το 2015. Τότε, το αρχικό καστ του «Saved by the Bell», μεταξύ άλλων οι Μαρκ-Πολ Γκόσλααρ, Ελίζαμπεθ Μπέρκλεϊ, Μάριο Λόπεζ και Τιφάνι Τίσεν, συναντήθηκε ξανά για ένα ειδικό σκετς στην εκπομπή «The Tonight Show Starring Jimmy Fallon».

Πέρα από τον ρόλο που τον έκανε γνωστό στο ευρύ κοινό, ο Ντένις Χάσκινς είχε μια μακρά παρουσία στην τηλεόραση και τον κινηματογράφο. Κατά τη διάρκεια της καριέρας του συμμετείχε σε πολλές γνωστές παραγωγές, μεταξύ των οποίων οι σειρές «It’s Always Sunny in Philadelphia», «Men of a Certain Age», «The Bold and the Beautiful», «Victorious», «Mad Men», «How I Met Your Mother», «New Girl» και «Hot in Cleveland». Είχε επίσης εμφανιστεί στην ταινία «A Million Ways to Die in the West».

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια του θανάτου του.