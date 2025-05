Ο Ντένζελ Ουάσινγκτον σόκαρε τους θαυμαστές του, αφού επιτέθηκε σε έναν επίμονο φωτογράφο, ενώ παρευρισκόταν στην πρεμιέρα της ταινίας του «Highest 2 Lowest» στο Φεστιβάλ των Καννών τη Δευτέρα (19/5).

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός, 70 ετών, εθεάθη να δείχνει με το δάχτυλό του στο πρόσωπο ενός από τους φωτογράφους κατά τη διάρκεια της δραματικής ανταλλαγής απόψεων.

Και τώρα ο ειδικός αναγνώστης χειλιών Τζέρεμι Φρίμαν (Jeremy Freeman) λέει αποκλειστικά στη DailyMail.com ότι ο σταρ του Malcolm X φαίνεται να εκνευρίστηκε από τον συγκεκριμένο φωτογράφο, ο οποίος τον χτύπησε στο χέρι.

Καθώς ο Ντένζελ στρέφεται προς τον φωτογράφο, φαίνεται να φωνάζει: «Έι, μία – άλλη μία φορά, σταμάτα. Να σου πω – σταμάτα, σταμάτα – μην ξαναβάλεις τα χέρια σου πάνω μου», φαίνεται να φωνάζει στον φωτογράφο, ο οποίος είχε ένα περίεργο χαμόγελο στο πρόσωπό του καθ’ όλη τη διάρκεια του επεισοδίου.

«Σου μιλάω, σταμάτα, εντάξει», συνέχισε. Σύμφωνα με τον Φρίμαν ο φωτογράφος απαντά στον Ντένζελ λέγοντας: «Δεν επιτρέπεται», πριν γελάσει και προσθέσει: «Ναι, ναι, ναι». Ο Ουάσινγκτον, ο οποίος φαίνεται εντελώς μπουχτισμένος σε εκείνο το σημείο, φωνάζει πίσω: «Σταμάτα, σταμάτα, σταμάτα. Το εννοώ. Σταμάτα, σταμάτα».

Παρά τα εμφατικά λόγια και τη γλώσσα του σώματος του ηθοποιού, ο φωτογράφος φαίνεται στο κλιπ να αρπάζει ξανά τον Ντένζελ και έχει το θράσος να ρωτήσει: «Μπορώ να βγάλω μια φωτογραφία;».

Όταν, δε, ο Ουάσινγκτον επιχείρησε να φύγει, ο φωτογράφος τον τράβηξε από το χέρι με αποτέλεσμα την «έκρηξη» του ηθοποιού που άρχισε να φωνάζει «σταμάτα, σταμάτα το τώρα».

Παρά την ένταση των λόγων του, πολλοί από τους φωτογράφους που περιτριγύριζαν τον Ουάσινγκτον – συμπεριλαμβανομένου και εκείνου στον οποίο φώναζε – χαμογελούσαν, υποδηλώνοντας ότι ίσως δεν είχαν καταλάβει πόσο αναστατωμένος ήταν.

Πριν το περιστατικό με τον φωτογράφο, ο Ντένζελ βρισκόταν στο κόκκινο χαλί με τον συμπρωταγωνιστή του στο Highest 2 Lowest, τον ράπερ-ηθοποιό A$AP Rocky, 36 ετών.

Παρά το φραστικό του επεισόδιο, ο Ουάσινγκτον ήταν ευδιάθετος όταν αργότερα του απένειμε τιμητικό βραβείο Χρυσού Φοίνικα ο σκηνοθέτης Σπάικ Λι.

Οι Κάννες άλλαξαν μέρος του προγραμματισμού τους για να εξυπηρετήσουν το ταξίδι του Ουάσινγκτον, το οποίο έγινε εν μέσω του μοναδικού ρεπό του κατά τη διάρκεια της παράστασης του Οθέλλου στη Νέα Υόρκη.

Παραδίδοντας το βραβείο στον Ουάσινγκτον, ο Σπάικ είπε: «Αυτός είναι ο αδελφός μου, εδώ».



Ο Ντένζελ Ουάσινγκτον αιφνιδιάστηκε με το τιμητικό βραβείο Χρυσού Φοίνικα στο Φεστιβάλ των Καννών.

Ο ηθοποιός, ο οποίος πόζαρε για φωτογραφίες με τον Spike και τον A$AP Rocky, δεν έδειξε σημάδια jet lag και αναμενόταν να επιστρέψει αεροπορικώς στη Νέα Υόρκη αμέσως μετά την προβολή.

Όταν το φεστιβάλ ανακοίνωσε για πρώτη φορά το πρόγραμμά του τον περασμένο μήνα, το Highest 2 Lowest δεν περιλαμβανόταν.

Μέσα σε λίγες ώρες, όμως, ο ίδιος ο Σπάικ ανακοίνωσε ότι η ταινία θα πήγαινε στις Κάννες και οι εκπρόσωποι του φεστιβάλ δήλωσαν ότι περίμεναν την επιβεβαίωση ότι ο Ντένζελ θα παρευρισκόταν στο κόκκινο χαλί.

Το «Highest 2 Lowest», είναι ένα ριμέικ της ταινίας High and Low του Akira Kurosawa του 1963 και θα κυκλοφορήσει στις αίθουσες από την A24 στις 22 Αυγούστου, πριν προβληθεί στο Apple TV+ στις 5 Σεπτεμβρίου.

