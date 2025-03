Ντοκιμαντέρ για τον Σταν Λι υποστηρίζει ότι ο θρύλος της Marvel ήταν θύμα εκμετάλλευσης

Ο Λι πέθανε το 2018, σε ηλικία 95 ετών, μετά από μάχη με πνευμονία - Θεωρείται μια από τις πιο σημαίνουσες φιγούρες στην ιστορία των κόμικ έχοντας δημιουργήσει χαρακτήρες όπως ο Spider-Man, The Fantastic Four, The Incredible Hulk, X-Men και Iron Man