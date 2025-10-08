Η αδελφή της Ντόλι Πάρτον Φρίντα, ζήτησε από τους θαυμαστές της να προσευχηθούν για τη θρυλική τραγουδίστρια της κάντρι, καθώς συνεχίζει να αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας, οι λεπτομέρειες των οποίων δεν έχουν γίνει γνωστές.

Σε ανάρτησή της στο Facebook η τραγουδοποιός έγραψε: «Χθες το βράδυ, έμεινα ξύπνια προσευχόμενη για την αδελφή μου, την Ντόλι. Πολλοί από εσάς γνωρίζετε ότι δεν αισθάνεται πολύ καλά τον τελευταίο καιρό. Πιστεύω πραγματικά στη δύναμη της προσευχής και νιώθω ότι πρέπει να ζητήσω από όλο τον κόσμο που την αγαπάει να γίνει υπέρμαχος της προσευχής και να προσευχηθεί μαζί μου».

Και πρόσθεσε: «Είναι δυνατή, είναι αγαπητή και με όλες τις προσευχές που γίνονται γι’ αυτήν, ξέρω μέσα μου ότι θα γίνει καλά. Καλή τύχη, αδελφούλα μου. Σε αγαπάμε!».

Σε νέα της ανάρτηση λίγες ώρες αργότερα, η Φρίντα Πάρτον έσπευσε να καθησυχάσει τους θαυμαστές της σταρ:

«Θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι. Δεν ήταν πρόθεσή μου να τρομάξω κανέναν ούτε να κάνω την κατάσταση να ακούγεται τόσο σοβαρή, όταν ζήτησα προσευχές για την Ντόλι. Δεν ήταν τίποτα περισσότερο από μια αδελφή που ζητούσε προσευχές για τη μεγάλη της αδελφή, επειδή πιστεύω πολύ στη δύναμη της», σημείωσε στο νέο της ποστ.

Η έκκληση της Φρίντα ήρθε περίπου δύο εβδομάδες μετά την ανακοίνωση της διάσημης τραγουδίστριας για την αναβολή μιας σειράς συναυλιών στο Caesars Palace του Λας Βέγκας, η οποία είχε προγραμματιστεί για τις 4 Δεκεμβρίου, αλλά μετατέθηκε για τον Σεπτέμβριο του 2026. Η Πάρτον θα ξεκινούσε την περιοδεία «Dolly: Live in Las Vegas», την πρώτη σειρά συναυλιών στην πόλη έπειτα από 32 χρόνια.

Στην ανακοίνωσή της ανέφερε ότι «αντιμετωπίζει κάποια προβλήματα υγείας και οι γιατροί μου λένε ότι πρέπει να υποβληθώ σε μερικές επεμβάσεις».

Σε συνέντευξή της στην εφημερίδα Guardian τον περασμένο χρόνο, όταν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο να αποσυρθεί η Πάρτον δήλωσε: «Ω, Θεέ μου, δεν μπορώ να σταματήσω. Πάντα λέω ότι τα ίδια μου τα όνειρα με έχουν δεσμεύσει. Πρέπει να τα κρατήσω ζωντανά. Κάθε όνειρο δημιουργεί κάτι άλλο… Δεν θα μπορούσα να συνταξιοδοτηθώ ακόμα κι αν το ήθελα. Και δεν θέλω».

Σημειώνεται ότι ο επί σχεδόν 60 χρόνια σύζυγός της, Καρλ Ντιν έφυγε από την ζωή τον Μάρτιο σε ηλικία 82 ετών.