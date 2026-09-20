Η εξωτική της ομορφιά την έκανε μία από τις πιο διάσημες ηθοποιούς μεταπολεμικά στην Αμερική και μια από τις ωραιότερες και σέξι γυναίκες που έβγαλε το Χόλιγουντ. Η Ντόροθι Λαμούρ, με το επίσης εξωτικό – καλλιτεχνικό – όνομα, τα χαρακτηριστικά μεγάλα μαύρα μάτια και την αισθησιακή αύρα, που υπήρξε ένα από τα πιο πετυχημένα «pin-up» κορίτσια κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, μαζί με τις σταρ και σεξοβόμβες Ρίτα Χέιγουορθ, Λάνα Τέρνερ και Βερόνικα Λέικ, έδειξε στη μακρά πορεία της στο θέαμα μια αναπάντεχη ανθεκτικότητα, αξιοποιώντας το πηγαίο ταλέντο της και στο τραγούδι και την προσαρμοστικότητά της δίπλα σε ιερά τέρατα της μεγάλης οθόνης.

Το μείγμα της ισπανικής, γαλλικής και ιρλανδέζικης καταγωγής, αλλά και το αποκαλυπτικό σαρόνγκ (ένα πολύχρωμο κομμάτι υφάσματος, το οποίο κάλυπτε μόνο τα επίμαχα σημεία του σώματος), που φόρεσε από την πρώτη της εμφάνιση στο φιλμ «Η Πριγκίπισσα της Ζούγκλας» το μακρινό 1936 και αποτελούσε σήμα κατατεθέν της ηθοποιού, καθώς και η συνεργασία της σε έξι ταινίες από τη δεκαετία του ‘40, γνωστές και ως «Road to…» , με το δημοφιλές δίδυμο των Μπινγκ Κρόσμπι και Μπομπ Χόουπ, της εξασφάλισαν έναν σίγουρο δρόμο προς την καταξίωση.

Η Λαμούρ, παραμένοντας ενεργή και αγαπημένη για το ευρύ κοινό μέχρι τη δεκαετία του ‘80, ακόμη και όταν έφτασε στα 70 της χρόνια, ήταν μία από τις λιγοστές εξαιρέσεις γυναικών ηθοποιών που κράτησαν τόσα χρόνια στο σκληρό και αχόρταγο Χόλιγουντ.

Συμπληρώνοντας 30 χρόνια από τον θάνατό της (22 Σεπτεμβρίου 1996), είναι μια ευκαιρία να θυμηθούμε τις καλύτερες στιγμές της καλλιτεχνικής της πορείας, τη δύσκολη παιδική ζωή της, τη συμβολή της στη διάθεση πολεμικών ομολόγων στο Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά και την ιστορία για μια μπάλα ποδοσφαίρου, που διαμόρφωσε τον χαρακτήρα της.

Η καταγωγή, η φτώχεια και η μπάλα

Η Μαίρη Λέτα Ντόροθι Σλάτον, όπως ήταν το πραγματικό της όνομα, γεννήθηκε στις 10 Δεκεμβρίου του 1914 στη Νέα Ορλεάνη, κόρη της Κάρμεν Λουίζ και του Τζον Γουάτσον Σλάτον, που χώρισαν σχεδόν αμέσως. Η μητέρα της παντρεύτηκε για δεύτερη φορά τον Κλάρενς Λαμούρ – το επώνυμο του οποίου υιοθέτησε αργότερα ως καλλιτεχνικό όνομα η Ντόροθι – αν και αυτός ο γάμος κατέληξε σε διαζύγιο πολύ γρήγορα. Μεγαλωμένη μέσα στην ανέχεια, η Λαμούρ συχνά βασιζόταν στην καλοσύνη των άλλων. Όπως είχε αφηγηθεί η ίδια, όταν ήταν οχτώ χρόνων επισκέφτηκε ένα παντοπωλείο της γειτονιάς της χαζεύοντας τις κούκλες που είχε στη βιτρίνα και ο ιδιοκτήτης της χάρισε μία μπάλα ποδοσφαίρου. Αυτή η απροσδόκητη πράξη γενναιοδωρίας έγινε η αγαπημένη της παιδική ανάμνηση και διαμόρφωσε τον χαρακτήρα της, δείχνοντας για πάντα την αλληλεγγύη της προς τους αδύναμους.

Μις Νέα Ορλεάνη

Παράτησε το σχολείο στα 14 χρόνια της, για να δουλέψει σε διάφορες δουλειές, από γραμματέας έως χειρίστρια ασανσέρ σε πολυκατάστημα, για να βγάλει τα προς το ζειν και να στηρίξει τη μητέρα της. Άρχισε να συμμετέχει σε διαγωνισμούς ομορφιάς, κερδίζοντας τον τίτλο της Μις Νέα Ορλεάνη το 1931, ενώ η στενή της φίλη Ντόροθι Ντελ την έβαλε στον χώρο του θεάματος και σε παραγωγές επιθεώρησης στο Μπρόντγουεϊ. Μετακόμισε με τη μητέρα της στο Σικάγο, όπου συμμετείχε σε πολλές οντισιόν, μέχρι να την ανακαλύψει ο Χέρμπι Κέι, αρχηγός μεγάλης μπάντας. Ο Κέι την προσέλαβε άμεσα ως τραγουδίστρια στην ορχήστρα του και κατά τη διάρκεια μίας μεγάλης περιοδείας τους το 1935 παντρεύτηκαν – χωρίζοντας έπειτα από τέσσερα χρόνια. Η συνεργασία αυτή την οδήγησε στο βοντβίλ και το ραδιόφωνο, αποκτώντας μάλιστα το δικό της εβδομαδιαίο 15λεπτο στη ραδιοφωνική εκπομπή «The Chase and Sanborn Hour».

Από το βοντβίλ, στο Χόλιγουντ και στο σαρόνγκ

Το 1936, η Λαμούρ μετακόμισε στο λαμπερό Χόλιγουντ, κάνοντας ένα τεστ για την Paramount και υπογράφοντας συμβόλαιο με το μεγάλο στούντιο. Την ίδια χρονιά γύρισε την πρώτη της ταινία, το νεανικό «College Holiday», κρατώντας ένα μικρό ρόλο χορεύτριας. Λίγους μήνες μετά συμπρωταγωνιστεί δίπλα στον Ρέι Μίλαντ, στην εξωτική περιπέτεια και τεράστια επιτυχία «Η Βασίλισσα της Ζούγκλας», υποδυόμενη μία ιθαγενή, την Ούλα και χαρακτηρίζεται η «βασίλισσα του σαρόνγκ», κάτι που την ακολούθησε σε όλη την καριέρα της. Το τραγούδι που ερμηνεύει στο φιλμ γίνεται μεγάλη επιτυχία. Η ηθοποιός με το σαρόνγκ αλλά και με τη βελούδινη φωνή.

Τυφώνας

Τον επόμενο χρόνο πρωταγωνιστεί, φορώντας και πάλι το σαρόνγκ της, στην περιπέτεια «Ο Τυφώνας» του Τζον Χιούστον, ενώ αξιοσημείωτες είναι οι εμφανίσεις της στα φιλμ «Tropic Holiday», «Spawn of the North» δίπλα σε Χένρι Φόντα και Τζορτζ Ραφτ και «St. Louis Blues». Μπορεί η Λαμούρ να τυποποιήθηκε ως εξωτική καλλονή στο σινεμά, αυτό όμως δεν εμπόδισε την καριέρα της. Άλλωστε εκτός από εξωτικές περιπέτειες, ρομάντζα και μιούζικαλ, η Λαμούρ έπαιξε και σε ταινίες νουάρ, θρίλερ, δράματα και γουέστερν. Και δείχνοντας πάντα το θάρρος της, θα σταθεί ισάξια δίπλα σε θρύλους της υποκριτικής.

Ανοίγοντας τον δρόμο

Η δεκαετία του ‘40 μπήκε με τον καλύτερο τρόπο, καθώς καλείται να μπει ανάμεσα στο δημοφιλές ντουέτο των Μπινγκ Κρόσμπι και Μπομπ Χόουπ, για την παρωδία εξωτικών περιπετειών «Road to Singapore». Μία απίστευτα κεφάτη ταινία, που ενθουσίασε το κοινό, με το χιούμορ και τις σαρκαστικές ατάκες της, τα τρελά γκαγκς, τα χορογραφημένα σλάπστικ, το δέσιμο των πρωταγωνιστών. Όπως έλεγε η ίδια, ένιωθε ότι ήταν «ένα λευκό ψωμάκι ανάμεσα σε δυο φέτες ζαμπόν». Φορώντας το σαρόνγκ της, η Λαμούρ υποδυόταν τη σοβαρή γυναίκα, που προσπαθούσε να κρατήσει τις ισορροπίες ανάμεσα στους πάμπολλους αυτοσχεδιασμούς και τις τρέλες των δυο κωμικών.

Νοσταλγική ευχαρίστηση

Ακολούθησαν ακόμη έξι ταινίες («Ο Δρόμος προς τη Ζανζιβάρη» (1941), «Ο Δρόμος προς το Μαρόκο» (1942), «Ο Δρόμος προς την Ουτοπία» (1946), «Ο Δρόμος προς το Ρίο» (1947), «Ο Δρόμος προς το Μπαλί» (1952) και «Ο Δρόμος προς το Χονγκ Κονγκ» (1962), στην οποία έκανε ένα εκτεταμένο γκεστ, κατά απαίτηση του Χόουπ. Όλες οι ταινίες γνώρισαν τεράστια επιτυχία, ενώ βλέπονται ακόμη και σήμερα ευχάριστα, χαρίζοντας το γέλιο και μία ιδιαίτερη νοσταλγία, για μια εποχή που μοιάζει πολύ μακρινή.

Η σχέση με τον Χούβερ

Η Ντόροθι Λαμούρ, συνέχισε να γυρίζει ταινίες μέχρι τη δεκαετία του ‘80, να κάνει πολύ τηλεόραση και ακόμη περισσότερο θέατρο, όπου γνώρισε στιγμές αποθέωσης. Πρόλαβε να κάνει ακόμη έναν γάμο και δυο παιδιά, να συνάψει ερωτική σχέση με τον περιβόητο Τζ. Έντγκαρ Χούβερ, πανίσχυρο αρχηγό του FBΙ, ενώ στη δεκαετία του ‘90 παρότι είχε αποσυρθεί συνέχισε να είναι δημοφιλής και να κάνει επαγγελματικές εμφανίσεις, να δίνει συνεντεύξεις και να συμμετέχει σε αφιερώματα, για την καριέρα της.

Ανθεκτικότητα

Το πάμπτωχο κορίτσι από τη Νέα Ορλεάνη, που έφτασε ψηλά, κατέκτησε το Χόλιγουντ, αρχικά με την εξωτική της ομορφιά και στη συνέχεια με τη συνέπεια, το ταλέντο, τη βελούδινη φωνή και την ξεχωριστή ανθεκτικότητά της, πέθανε το 1996, σε ηλικία 81 ετών, από καρδιακή προσβολή, αφήνοντας πίσω της έναν μύθο ντυμένο με ένα ταπεινό χρωματιστό πανί και βεβαίως, την καλοσυνάτη ματιά της.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ