Μετά την αναμενόμενη συνεργασία του στην ταινία «The Smashing Machine» του Μπένι Σάφντι και λίγο πριν αναλάβει τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην επόμενη ταινία του Μάρτιν Σκορσέζε, ο Ντουέιν Τζόνσον επιβεβαιώνει την επιστροφή του στη συνεργασία, με την A24 για το πρότζεκτ «Breakthrough».

Πρόκειται για ένα ψυχολογικό θρίλερ, σε σενάριο του ανερχόμενου Ζέκε Γκούντμαν, το οποίο βρίσκεται σε αναζήτηση σκηνοθέτη.

Ο Τζόνσον φέρεται να έχει ήδη «κλειδώσει» έναν συμπρωταγωνιστικό ρόλο, γεγονός που αποτελεί μία ακόμη ενδιαφέρουσα και απροσδόκητη στροφή στην καριέρα του μετά τα μπλοκμπάστερ.

Η ταινία «Breakthrough» διαδραματίζεται στις αρχές της δεκαετίας του 2000 στη Νότια Καλιφόρνια και εστιάζει σε έναν απογοητευμένο νεαρό άνδρα που βρίσκεται υπό την επιρροή ενός χαρισματικού γκουρού αυτοβοήθειας. Ωστόσο, πίσω από τη γοητευτική του παρουσία κρύβεται μια βαθιά χειριστική φύση και μια σκοτεινότερη ατζέντα. Πηγές κοντά στην παραγωγή αναφέρουν ότι ο Τζόνσον θα ενσαρκώσει τον αινιγματικό γκουρού. Το casting για τους υπόλοιπους ρόλους βρίσκεται σε εξέλιξη σύμφωνα με το World of Reel.

Όλο και περισσότερο γίνεται φανερό ότι ο Τζόνσον, στα 52 του χρόνια, κατευθύνει την καριέρα του σε πιο ρεαλιστικό, δραματικό έδαφος. Σε συνέντευξή του στο Variety τον περασμένο χρόνο, μίλησε για τις αλλαγές στις προτεραιότητές του: «Θέλω να κάνω ταινίες που έχουν σημασία, που εξερευνούν την ανθρωπιά, τον αγώνα και τον πόνο […] Βρίσκομαι σε αυτό το σημείο της καριέρας μου όπου θέλω περισσότερα. Και δεν εννοώ ότι θέλω να κόβω περισσότερα εισιτήρια. Εννοώ ότι θέλω περισσότερη ανθρωπιά», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά.

EXCLUSIVE: After working with A24 on ‘The Smashing Machine,’ the anticipated MMA drama out later this year, Dwayne Johnson is looking to get back in business with the studio, as sources tell Deadline that he’s come aboard for a supporting role in ‘Breakthrough,’ a psychological… pic.twitter.com/CRtSBHcHxF

— Deadline (@DEADLINE) May 21, 2025