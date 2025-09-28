Το Θέατρο Αλκμήνη υποδέχεται την παράσταση «Numb» του Νίκου Σκουλά για δεύτερη χρονιά

Σ ένα όχι πολύ μακρινό μέλλον, τέσσερις άνθρωποι και μια επιστημονική έρευνα.Μέσα σ΄ ένα «διαφορετικό» δωμάτιο με μια κάμερα που παρακολουθεί και καταγράφει. Μια «φωνή» που διεξάγει προγραμματισμένες συνεντεύξεις.

Τι σχέση έχει το αεροπορικό δυστύχημα στη Μαλαισία με την Ελλάδα; Τι σχέση έχει ο Ρονάλντο με τον Πλάτωνα; Ποιος είναι ο Αμέλητας ποταμός;

Τι είναι η λήθη; Ό,τι συμβαίνει είναι η αλήθεια; Ήυπάρχουν μόνο διαφορετικές αντιλήψεις και διαφορετικές προοπτικές.

Τι είναι η μνήμη; Η απάντηση είναι παραπάνω από μία, μία για κάθε άνθρωπο που υπάρχει πάνω στη γη.

Τι είναι ο άνθρωπος χωρίς τις αναμνήσεις του;

Τι θα γινόταν ο κόσμος όλος χωρίς την ιστορία του;

Numb.

Το μούδιασμα της ανθρωπότητας πριν τον όλεθρο και την καταστροφή της, το μούδιασμα πριν σταματήσουν όλες οι αισθήσεις της να λειτουργούν.

Δεν είναι γραμμική η διαδρομή αυτής της ιστορίας.

Ένα αεροπορικό δυστύχημα. Ένα επιστημονικό πρόγραμμα.

Ένας ιός. Ή μήπως τίποτα από τα παραπάνω; Λοιπόν…

Τι είναι για σας η μνήμη;

Συντελεστές:

Κείμενο: Νίκος Σκουλάς

Σκηνοθεσία: Νίκος Σκουλάς

Σκηνογραφία: Σταύρος Καραγιάννης

Κοστούμια: Βάσω Τσίκου

Μουσική: Βαγγέλης Παρασκευαΐδης

Ηχητικό μοντάζ: Κώστας Ραγιαδάκος, Κώστας Γεροχρήστος

Ηχητικά εφέ: THEAUDIOCULT

Φωτογραφίες: Κατερίνα Αρβανίτη

Παραγωγή: SmallScript

Επικοινωνία: Μαρίκα Αρβανιτοπούλου

Παίζουν: Λουκάς Κούτρας, Κωνσταντίνα Πέτροβα, Ορέστης Τουλιάτος, Νίκος Σκουλάς. Στο ρόλο της «Φωνής» η Αλεξάνδρα Καρακατσάνη.

INFO

Θέατρο Αλκμήνη

Αλκμήνης 8-12, Αθήνα

Πρεμιέρα Τετάρτη 15 Οκτωβρίου

Κάθε Τετάρτη, στις 21:30

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

EARLY BIRD: 9€

Στο ταμείο του Θεάτρου

Στο TICKETSERVICES

Εκδοτήριο: Πανεπιστημίου 39 (Στοά Πεσμαζόγλου) | Τ.: 210 7234567

*Οι τηλεφωνικές και οι online αγορές περιλαμβάνουν χρέωση υπηρεσίας 5%

Τιμές εισιτηρίων: 16 € κανονικό | 12 € μειωμένο (Φοιτητικό, ΑμεΑ, Ανέργων)