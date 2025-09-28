Το Θέατρο Αλκμήνη υποδέχεται την παράσταση «Numb» του Νίκου Σκουλά για δεύτερη χρονιά
Σ ένα όχι πολύ μακρινό μέλλον, τέσσερις άνθρωποι και μια επιστημονική έρευνα.Μέσα σ΄ ένα «διαφορετικό» δωμάτιο με μια κάμερα που παρακολουθεί και καταγράφει. Μια «φωνή» που διεξάγει προγραμματισμένες συνεντεύξεις.
Τι σχέση έχει το αεροπορικό δυστύχημα στη Μαλαισία με την Ελλάδα; Τι σχέση έχει ο Ρονάλντο με τον Πλάτωνα; Ποιος είναι ο Αμέλητας ποταμός;
Τι είναι η λήθη; Ό,τι συμβαίνει είναι η αλήθεια; Ήυπάρχουν μόνο διαφορετικές αντιλήψεις και διαφορετικές προοπτικές.
Τι είναι η μνήμη; Η απάντηση είναι παραπάνω από μία, μία για κάθε άνθρωπο που υπάρχει πάνω στη γη.
Τι είναι ο άνθρωπος χωρίς τις αναμνήσεις του;
Τι θα γινόταν ο κόσμος όλος χωρίς την ιστορία του;
Numb.
Το μούδιασμα της ανθρωπότητας πριν τον όλεθρο και την καταστροφή της, το μούδιασμα πριν σταματήσουν όλες οι αισθήσεις της να λειτουργούν.
Δεν είναι γραμμική η διαδρομή αυτής της ιστορίας.
Ένα αεροπορικό δυστύχημα. Ένα επιστημονικό πρόγραμμα.
Ένας ιός. Ή μήπως τίποτα από τα παραπάνω; Λοιπόν…
Τι είναι για σας η μνήμη;
Συντελεστές:
Κείμενο: Νίκος Σκουλάς
Σκηνοθεσία: Νίκος Σκουλάς
Σκηνογραφία: Σταύρος Καραγιάννης
Κοστούμια: Βάσω Τσίκου
Μουσική: Βαγγέλης Παρασκευαΐδης
Ηχητικό μοντάζ: Κώστας Ραγιαδάκος, Κώστας Γεροχρήστος
Ηχητικά εφέ: THEAUDIOCULT
Φωτογραφίες: Κατερίνα Αρβανίτη
Παραγωγή: SmallScript
Επικοινωνία: Μαρίκα Αρβανιτοπούλου
Παίζουν: Λουκάς Κούτρας, Κωνσταντίνα Πέτροβα, Ορέστης Τουλιάτος, Νίκος Σκουλάς. Στο ρόλο της «Φωνής» η Αλεξάνδρα Καρακατσάνη.
INFO
Θέατρο Αλκμήνη
Αλκμήνης 8-12, Αθήνα
Πρεμιέρα Τετάρτη 15 Οκτωβρίου
Κάθε Τετάρτη, στις 21:30
ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ
EARLY BIRD: 9€
Στο ταμείο του Θεάτρου
Στο TICKETSERVICES
Εκδοτήριο: Πανεπιστημίου 39 (Στοά Πεσμαζόγλου) | Τ.: 210 7234567
*Οι τηλεφωνικές και οι online αγορές περιλαμβάνουν χρέωση υπηρεσίας 5%
Τιμές εισιτηρίων: 16 € κανονικό | 12 € μειωμένο (Φοιτητικό, ΑμεΑ, Ανέργων)