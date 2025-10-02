Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας «Νύχτες Πρεμιέρας», άνοιξε χθες, Τετάρτη (01/10), αυλαία στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών με την πολυαναμενόμενη ταινία του Γιώργου Λάνθιμου, «Bugonia». Ο βραβευμένος Έλληνας σκηνοθέτης έδωσε το παρών στην πρεμιέρα και ανέβηκε στη σκηνή για να μιλήσει στο κοινό, φέρνοντας μαζί του μια έκπληξη.

Ειδικότερα, ο Γιώργος Λάνθιμος έβαλε να παίξει στο κινητό του ένα ηχητικό μήνυμα της μούσας και πρωταγωνίστριας της ταινίας, Έμα Στόουν, η οποία δεν μπόρεσε να ταξιδέψει στην Αθήνα. Το μήνυμα μάλιστα, ήταν στα ελληνικά.

«Εγώ θα μοιραστώ μαζί σας μια πολύ ιδιαίτερη ικανότητα που έχει η Έμα Στόουν. Ενώ δεν μιλάει ελληνικά πραγματικά πέρα από δυο τρεις λέξεις, ξέρει τέλεια την ελληνική αλφάβητο και μπορεί να διαβάσει οποιοδήποτε κείμενο χωρίς να καταλαβαίνει τι σημαίνει. Οπότε, της έγραψα κάτι στα ελληνικά και της ζήτησα να μας το ηχογραφήσει», είπε ο Γιώργος Λάνθιμος.

Στην ηχογράφηση, η Έμα Στόουν ακούγεται να λέει: «Καλησπέρα, θα ήθελα πολύ να είμαι μαζί σας στην πρώτη προβολή της Βουγονίας στην Ελλάδα, αλλά δυστυχώς δεν πέτυχε ο διακτινισμός. Σας εύχομαι καλή προβολή και καλό βράδυ». Το κοινό αντέδρασε με θερμό χειροκρότημα και χαμόγελα, όπως ήταν αναμενόμενο.

Η πλοκή της ταινίας

Η νέα ταινία του Γιώργου Λάνθιμου, με πρωταγωνίστρια την Έμα Στόουν, ακολουθεί την ιστορία δύο νεαρών ανδρών, που είναι υπέρμαχοι των θεωριών συνωμοσίας, που απαγάγουν την CEO μιας μεγάλης εταιρείας, πιστεύοντας ότι είναι εξωγήινη και σχεδιάζει να καταστρέψει τη Γη.