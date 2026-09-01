Ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης του «Ida» και του «Ψυχρού Πολέμου», Πάβελ Παβλικόφσκι παρουσίασε την πολυαναμενόμενη ταινία του, με τίτλο «Πατρίδα», που του χάρισε το Βραβείο Σκηνοθεσίας του Φεστιβάλ των Καννών για το 2026, σε μια αξέχαστη κινηματογραφική βραδιά που φιλοξενήθηκε στον προαύλιο χώρο του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου, κάτω από το φως της πανσελήνου. Η λαμπερή πανελλήνια πρεμιέρα της ταινίας πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 29 Αυγούστου από το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας και τη Spentzos Film.

Τους θεατές υποδέχτηκαν ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ, Λουκάς Κατσίκας και οι συνεργάτιδες της εταιρείας διανομής Spentzos Film, Φωτεινή Χατζηβασιλείου (υπεύθυνη μάρκετινγκ) και Δήμητρα Αργυράκη, (υπεύθυνη επικοινωνίας).

Ο Λουκάς Κατσίκας, καλώντας κοντά τον Πάβελ Παβλικόφσκι για να απευθύνει χαιρετισμό, εξέφρασε ευγνωμοσύνη και περηφάνια για την προβολή «της καλύτερης ταινίας του 2026» στο πλαίσιο του 32ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας και ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Με τον δικό της χαμηλόφωνο και υπαινικτικό τρόπο, το μινιμαλιστικό ύφος και τη σεμνή της διάρκεια, η “Πατρίδα” αποτελεί το ανακουφιστικό αντίδοτο στο σινεμά των ξεχειλωμένων αφηγήσεων και των επιτηδευμένων, μεγαλόσχημων ιδεών. Πρόκειται για μια ταινία-κομψοτέχνημα, αφιερωμένη στην πίστη ότι η τέχνη και ο πολιτισμός θα απλώνονται στο διηνεκές, υπεράνω πάντων, παρά τις αντιξοότητες, σε πείσμα της όποιας βαρβαρότητας».

Στη συνέχεια έδωσε τον λόγο στον σπουδαίο Πολωνό δημιουργό, ο οποίος καταχειροκροτήθηκε από το αθηναϊκό κοινό. Ο Πάβελ Παβλικόφσκι ευχαρίστησε το Φεστιβάλ για την προβολή της «Πατρίδας» στην Αθήνα, η οποία, όπως μοιράστηκε, αποτελεί πια το «δεύτερό του σπίτι». Απευθυνόμενος στο κοινό, διευκρίνισε πως «η ταινία δεν επιδιώκει να διδάξει, αλλά, μέσα σε μια τόσο πολύπλοκη εποχή, να προτείνει τροφή για σκέψη».

Έπειτα από την ολοκλήρωση της προβολής, ακολούθησε συζήτηση μεταξύ του Πάβελ Παβλικόφσκι και του Λουκά Κατσίκα, κατά την οποία ο σκηνοθέτης μοιράστηκε την αφορμή και τις πηγές έμπνευσης πίσω από την ταινία, αναφέροντας, μεταξύ άλλων: «Νιώθω πράγματι μια νοσταλγία για την εποχή όπου τα πράγματα συνέβαιναν στον “αναλογικό” χώρο, σε έναν κόσμο πριν τα πάντα μεταφερθούν στην ψηφιακή σφαίρα. Μια νοσταλγία για έναν τρισδιάστατο κόσμο, για μια διαύγεια, χωρίς αυτόν τον καταιγισμό πληροφοριών και θορύβου, όπου μπορείς να δεις τα πράγματα λίγο πιο καθαρά».

Την ξεχωριστή βραδιά τίμησαν με την παρουσία τους σπουδαίες παρουσίες από τον χώρο του κινηματογράφου, των μουσείων, των τεχνών, εκπρόσωποι θεσμών και οργανισμών, όπως επίσης φίλοι και συνεργάτες του πολυβραβευμένου σκηνοθέτη. Ανάμεσά τους βρέθηκαν ο διευθύνων σύμβουλος του ΕΚΚΟΜΕΔ, Λεωνίδας Χριστόπουλος, η πρόεδρος του ΟΠΑΝΔΑ, Ρωξάνη Μπέη, η διευθύντρια του Γραφείου Δημάρχου, Μάρω Μπαντέκα, η αντιδήμαρχος Δημ. Αστυνομίας και Δημ. Κοινόχρηστων Χώρων, Ελένη Ζωντήρου, ο πρόεδρος του ΔΣ του Ζαππείου Μεγάρου, Λευτέρης Γιοβανίδης, η γενική διευθύντρια της Εθνικής Πινακοθήκης – Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτσου, Συραγώ Τσιάρα και ο πρώην υπουργός Πολιτισμού, Σταύρος Μπένος.

Ιδιαίτερη τιμή αποτέλεσε η παρουσία στην προβολή του κορυφαίου κριτικού κινηματογράφου και σταθερού υποστηρικτή των Νυχτών Πρεμιέρας, Γιάννη Μπακογιαννόπουλου, ενώ παρευρέθηκαν επίσης οι σκηνοθέτες, Γιώργος Ζώης, Εύα Στεφανή, Γιάννης Σακαρίδης, Ηλίας Γιαννακάκης, Ρένος Χαραλαμπίδης, Βασίλης Λουλές, η ντοκιμαντερίστρια Μαριάννα Οικονόμου και οι ηθοποιοί Θέμις Μπαζάκα, Γιώργος Καραμίχος, Χρήστος Στέργιογλου και Πηνελόπη Τσιλίκα.

Η ταινία κυκλοφορεί στους κινηματογράφους στις 3 Σεπτεμβρίου από τη Spentzos FIlm. Μετά την προβολή ακολούθησε δεξίωση στον προαύλιο χώρο του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου.

Σημειώνεται πως το 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας θα πραγματοποιηθεί από τις 30 Σεπτεμβρίου έως και τις 11 Οκτωβρίου 2026.