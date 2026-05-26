Ο Νίκος Αποστολάκος παρουσιάζει το νέο του άλμπουμ με τίτλο «Νύμφη», μια σύγχρονη μουσική πρόταση που ισορροπεί ανάμεσα στη λυρικότητα, την ηλεκτρονική ατμόσφαιρα και την ελληνική ποιητική ευαισθησία.

Το άλμπουμ «Νύμφη» μόλις κυκλοφόρησε και αποτελεί μια ενιαία καλλιτεχνική αφήγηση, όπου ο δημιουργός εξερευνά θέματα όπως η φύση, ο έρωτας, η μεταμόρφωση και η εσωτερική αναζήτηση.

Μέσα από ένα ηχητικό τοπίο που συνδυάζει οργανικά και ηλεκτρονικά στοιχεία, ο Νίκος Αποστολάκος δημιουργεί έναν ιδιαίτερο μουσικό κόσμο με κινηματογραφική διάσταση.

Οι συνθέσεις του δίσκου χαρακτηρίζονται από ατμοσφαιρικές ενορχηστρώσεις, ευαίσθητες μελωδίες και μια έντονα προσωπική ερμηνευτική προσέγγιση.

Τραγούδια όπως το «Νύμφη» και το «Μικρό Αηδόνι» αναδεικνύουν τη δυναμική του έργου και τη συνοχή της αισθητικής του.

Το άλμπουμ κυκλοφορεί από τη δισκογραφική εταιρεία MLK και είναι διαθέσιμο σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.

Με τη «Νύμφη», ο Νίκος Αποστολάκος καταθέτει ένα έργο σύγχρονο αλλά βαθιά συναισθηματικό, επιβεβαιώνοντας τη θέση του ως ένας από τους πιο ιδιαίτερους δημιουργούς της ελληνικής μουσικής σκηνής.