Ο αφανισμός της Κανδάνου: Το ναζιστικό έγκλημα πολέμου που χαράχτηκε με αίμα στην Κρήτη

Η Κάνδανος, ένα μικρό χωριό της νότιας Κρήτης στον νομό Χανίων, έχει χαραχθεί στην ιστορική μνήμη ως σύμβολο θυσίας και αντίστασης απέναντι στη ναζιστική βαρβαρότητα.

Στις 3 Ιουνίου 1941, λίγες μόλις ημέρες μετά τη λήξη της Μάχης της Κρήτης, οι γερμανικές δυνάμεις κατοχής κατέστρεψαν ολοκληρωτικά το χωριό και εκτέλεσαν δεκάδες κατοίκους του, σε μια από τις πιο αποτρόπαιες πράξεις αντιποίνων που σημειώθηκαν στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

Το στρατηγικό πέρασμα και η κρητική λεβεντιά

Η περιοχή της Κανδάνου βρέθηκε από την πρώτη στιγμή στο επίκεντρο των στρατιωτικών επιχειρήσεων, καθώς αποτελούσε κομβικό σημείο στον δρόμο που συνδέει τα Χανιά με την Παλαιόχωρα. Κατά τη διάρκεια της γερμανικής εισβολής, οι κάτοικοι της περιοχής, μαζί με άλλους Κρητικούς αγωνιστές, αντιστάθηκαν σθεναρά στους εισβολείς, συχνά με ελάχιστα μέσα και αυτοσχέδιο οπλισμό.

23 Μαΐου 1941: Όταν τα αυτοσχέδια όπλα κοίταξαν στα μάτια τον κατακτητή

Στις 23 Μαΐου 1941, γερμανικό μηχανοκίνητο απόσπασμα επιχείρησε να καταλάβει την Κάνδανο, όμως συνάντησε ισχυρή αντίσταση από τους κατοίκους. Οι συγκρούσεις συνεχίστηκαν τις επόμενες ημέρες και, παρά την αριθμητική και στρατιωτική υπεροχή των Γερμανών, η προέλασή τους καθυστέρησε σημαντικά. Τελικά, στις 25 Μαΐου, το χωριό πέρασε στον έλεγχο των κατακτητών.

Η επιχείρηση του τρόμου: 3 Ιουνίου 1941

Λίγες ημέρες αργότερα, στις 3 Ιουνίου, μονάδες του 3ου Τάγματος Αλεξιπτωτιστών, υπό τις διαταγές του υπολοχαγού Χορστ Τρέμπες, επέστρεψαν στην Κάνδανο για να επιβάλουν σκληρά αντίποινα για τις απώλειες που είχαν υποστεί κατά τις μάχες στην περιοχή. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της πολιτικής τρομοκράτησης του πληθυσμού που είχε διατάξει η γερμανική στρατιωτική διοίκηση στην Κρήτη, υπό τον στρατηγό Κουρτ Στούντεντ.

Φλόγες, εκτελέσεις και οι πινακίδες της ντροπής

Οι Γερμανοί πυρπόλησαν τα σπίτια, ισοπέδωσαν το χωριό και εκτέλεσαν κατοίκους που είχαν παραμείνει στην περιοχή. Παράλληλα, απαγόρευσαν την επιστροφή και την ανοικοδόμηση της Κανδάνου, απειλώντας με θάνατο όποιον παραβίαζε τη διαταγή. Για να καταστήσουν σαφές το μήνυμα του τρόμου, τοποθέτησαν πινακίδες στα ελληνικά και στα γερμανικά, στις οποίες ανέφεραν ότι η Κάνδανος καταστράφηκε ως τιμωρία επειδή οι κάτοικοί της αντιστάθηκαν στον γερμανικό στρατό.

Η κληρονομιά της θυσίας και το ατιμώρητο έγκλημα

Η καταστροφή της Κανδάνου αποτελεί μέχρι σήμερα ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα των ναζιστικών εγκλημάτων πολέμου στην Ελλάδα και μια διαρκή υπενθύμιση του βαρύτατου τιμήματος που πλήρωσε ο κρητικός λαός για την ελευθερία.

Μετά το τέλος του πολέμου, ο στρατηγός Κουρτ Στούντεντ συνελήφθη από τους Βρετανούς και το 1947 δικάστηκε για εγκλήματα πολέμου που διαπράχθηκαν στην Κρήτη. Καταδικάστηκε σε πενταετή φυλάκιση, ωστόσο αποφυλακίστηκε το 1948 για λόγους υγείας. Το αίτημα της Ελλάδας για την έκδοσή του δεν έγινε δεκτό από τους Συμμάχους. Ο Στούντεντ πέθανε το 1978, χωρίς ποτέ να λογοδοτήσει ενώπιον της ελληνικής Δικαιοσύνης.

Από τα ερείπια στην αιώνια μνήμη

Σήμερα, η Κάνδανος αποτελεί μαρτυρικό τόπο και σημείο ιστορικής μνήμης, υπενθυμίζοντας στις νεότερες γενιές το θάρρος των κατοίκων της και τις τραγικές συνέπειες της ναζιστικής κατοχής.