Ανάμεσα στις πιο αγαπητές και λαοφιλείς μορφές της Ορθοδοξίας ξεχωρίζει αναμφίβολα ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος. Πρόκειται για έναν από τους νεότερους αγίους της Εκκλησίας μας, η μνήμη του οποίου τιμάται με ιδιαίτερη ευλάβεια κάθε χρόνο στις 27 Μαΐου.

Η επίσημη αγιοποίησή του ήρθε ως επιστέγασμα μιας ζωής γεμάτης βαθιά πίστη, ταπεινότητα και αμέτρητα θαύματα που του αποδίδονται. Σήμερα, το άφθαρτο λείψανό του φυλάσσεται στον επιβλητικό ομώνυμο ναό στο Νέο Προκόπιο της Εύβοιας, αποτελώντας έναν από τους σημαντικότερους πόλους έλξης για χιλιάδες προσκυνητές από κάθε γωνιά της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Από τα πεδία των μαχών στην αιχμαλωσία

Η διαδρομή του Αγίου ξεκινά γύρω στο 1690 στη Μικρή Ρωσία, τη σημερινή δηλαδή Ουκρανία, όπου γεννήθηκε από μια ευσεβή οικογένεια Κοζάκων της Ζαπορίζια. Μεγαλώνοντας με χριστιανικές αρχές, ήρθε η ώρα να υπηρετήσει στον τσαρικό στρατό του Μεγάλου Πέτρου. Όμως, η μοίρα του επιφύλασσε μια σκληρή δοκιμασία: κατά τη διάρκεια του Ρωσοτουρκικού Πολέμου (1710-1711), πιάστηκε αιχμάλωτος από τους Τάταρους, οι οποίοι στη συνέχεια τον πούλησαν ως σκλάβο σε έναν Οθωμανό αξιωματικό (αγά) στο Προκόπιο της Καππαδοκίας.

Η ακλόνητη πίστη και ο ασκητικός βίος

Στην Καππαδοκία, ο Ιωάννης, μαζί με άλλους αιχμαλώτους, αντιμετώπισε σκληρά βασανιστήρια και αφόρητες πιέσεις για να απαρνηθεί τον Χριστιανισμό και να ασπαστεί το Ισλάμ. Ωστόσο, η υπομονή και η ακλόνητη άρνησή του να λυγίσει έκαναν τον αφέντη του να καταλάβει ότι κάθε προσπάθεια ήταν μάταιη.

Έτσι, ο Ιωάννης ανέλαβε χρέη ιπποκόμου. Ανέπτυξε μια βαθιά ασκητική ζωή, μετατρέποντας τον φτωχικό στάβλο όπου κοιμόταν σε τόπο συνεχούς προσευχής. Παράλληλα, παρά τον χλευασμό των ντόπιων, ξέκλεβε χρόνο για να καταφεύγει στον κοντινό ναό του Αγίου Γεωργίου.

Το Μυστικό της Θείας Κοινωνίας

Όταν ένιωσε το τέλος του να πλησιάζει, θέλησε να κοινωνήσει για τελευταία φορά. Επειδή όμως ο φόβος του φανατισμού των Τούρκων ήταν μεγάλος, ο ιερέας της περιοχής αναγκάστηκε να κρύψει τα Άχραντα Μυστήρια μέσα σε ένα μήλο για να του τα φέρει κρυφά. Μόλις ο Ιωάννης κοινώνησε, άφησε την τελευταία του πνοή. Ήταν 27 Μαΐου 1730.

Η ανακομιδή και το ταξίδι προς την Εύβοια

Με την άδεια του Τούρκου αφέντη του, ο οποίος πλέον τον σεβόταν, ο Ιωάννης τάφηκε χριστιανικά. Τρία χρόνια αργότερα έγινε η ανακομιδή του λειψάνου του, το οποίο βρέθηκε άθικτο και τοποθετήθηκε κάτω από την Αγία Τράπεζα του Αγίου Γεωργίου. Ήδη από τότε, η φήμη του ως θαυματουργού είχε απλωθεί, με αποτέλεσμα να τον τιμούν όχι μόνο οι χριστιανοί αλλά και αρκετοί μουσουλμάνοι της περιοχής.

Η μεγάλη καμπή ήρθε το 1924, μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή και την ανταλλαγή των πληθυσμών. Οι ξεριζωμένοι πρόσφυγες από το Προκόπιο πήραν μαζί τους ό,τι πιο ιερό είχαν: το λείψανο του Αγίου. Εγκαταστάθηκαν στο χωριό Αχμέταγα της Εύβοιας, το οποίο λίγο αργότερα μετονομάστηκε σε Νέο Προκόπιο, για να θυμίζει την πατρίδα που έχασαν.

Ένα παγκόσμιο προσκύνημα και κοινωνικό έργο

Αρχικά, το ιερό λείψανο φιλοξενήθηκε στην εκκλησία των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Το 1930 ξεκίνησε η ανέγερση του σημερινού μεγαλοπρεπούς ναού, ο οποίος ολοκληρώθηκε χάρη στις προσφορές των πιστών και εγκαινιάστηκε το 1969. Λίγα χρόνια νωρίτερα, το 1962, ο Όσιος εγγράφηκε επίσημα και στο αγιολόγιο της Ρωσικής Εκκλησίας.

Σήμερα, ο ναός δεν είναι απλώς ένας λατρευτικός χώρος, αλλά λειτουργεί και ως ένα σπουδαίο Ευαγές Ίδρυμα με πλούσιο κοινωνικό έργο. Μάλιστα, από το 1989 διαθέτει έναν μεγάλο ξενώνα 160 κλινών, ο οποίος περιλαμβάνει αίθουσες συνεδρίων, τραπεζαρίες, καθώς και μουσείο, προσφέροντας φιλοξενία και στήριξη σε χιλιάδες ανθρώπους.

Απολυτίκιο

Εκ γης ο καλέσας σε προς ουρανίους μονάς, τηρεί και μετά θάνατον αδιαλώβητον ο σκήνος σου όσιε. Συ γαρ εν τη Ασία ως αιχμάλωτος ήχθης, ένθα και ωκειώθης τω Χριστώ Ιωάννη. Αυτὸν ουν ικέτευε, σωθήναι τας ψυχὰς ημών.