Ο Ai Weiwei μετατρέπει ένα από τα πιο βαριά και προσωπικά κεφάλαια της ζωής του σε καλλιτεχνική δράση.

Στις 3 Ιουλίου, ο γνωστός Κινέζος αντιφρονών, καλλιτέχνης και υπερασπιστής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων παρουσιάζει την πρώτη του μεγάλης κλίμακας performance διάρκειας 24 ωρών, με τίτλο «Sewing a Button». Η δράση αυτή αποτελεί μέρος της νέας του έκθεσης «Button Up!», η οποία εγκαινιάζεται σήμερα (2/7) και θα διαρκέσει έως τις 6 Σεπτεμβρίου στο The Warehouse, στους Aviva Studios στο Μάντσεστερ.

Το έργο αναφέρεται στη σύλληψη και κράτησή του από τις κινεζικές αρχές το 2011, όταν παρέμεινε έγκλειστος για 81 ημέρες. Αν και επισήμως είχε κατηγορηθεί για φοροδιαφυγή, πολλοί υποστηρικτές του θεώρησαν ότι η σύλληψη συνδέθηκε άμεσα με τη δημόσια κριτική του απέναντι στην κινεζική κυβέρνηση, μέσα από την καλλιτεχνική και ακτιβιστική του δράση, όπως το «Dropping a Han Dynasty Urn» (1995) και τη σειρά «Study of Perspective» (1995–2011).

Στη συγκεκριμένη performance, ο Ai Weiwei θα βρίσκεται μέσα σε ένα πιστό αντίγραφο του κελιού του, το οποίο έχει σχεδιαστεί από το αρχιτεκτονικό γραφείο Hawkins\Brown. Εκεί θα αναπαράγει την καθημερινότητα της κράτησής του: θα κοιμάται, θα τρώει, θα γυμνάζεται, θα γράφει και θα πλένεται. Τη σκηνή πλαισιώνουν εννέα ηθοποιοί που ενσαρκώνουν στρατιωτικούς φρουρούς και ιατρικό προσωπικό, καθώς και τέσσερις ρόλοι δημοσιογράφων που τον «ανακρίνουν» σε όλη τη διάρκεια της δράσης. Το ηχητικό περιβάλλον της performance υπογράφει το ηλεκτρονικό ντουέτο Space Afrika.

Η έκθεση «Button Up!» συνοδεύει αυτό το εγχείρημα και εξερευνά ζητήματα εξουσίας, εμπορίου, πολέμου και αυτοκρατορίας μέσα από το συμβολικό αντικείμενο του κουμπιού.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας The Guardian, στο Μάντσεστερ παρουσιάζεται μια μνημειακή εγκατάσταση που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, σημαίες χαμένων κρατών που κρέμονται από την οροφή, καθώς και χάλκινα γλυπτά που αναπαριστούν αντικείμενα λεηλατημένων αυτοκρατοριών, ανακατασκευασμένα και επανανοηματοδοτημένα.

Η έκθεση εστιάζει επίσης σε δύο αιώνες σχέσεων ανάμεσα στην Κίνα και τη Βρετανία. Αντλώντας έμπνευση από το Μάντσεστερ – την πόλη-σύμβολο της Βιομηχανικής Επανάστασης -επιχειρεί να αναδείξει πώς τα ιστορικά δίκτυα εμπορίου, αυτοκρατορικής επέκτασης και εκμετάλλευσης συνεχίζουν να αντανακλώνται στις σύγχρονες πολιτικές και ανθρωπιστικές κρίσεις.

Ανάμεσα στα έργα περιλαμβάνεται και το «Eight-Nation Alliance Flags», σημαίες φτιαγμένες από εκατομμύρια κουμπιά, καθώς και μια νέα εκδοχή του «History of Bombs», κατασκευασμένη από τουβλάκια παιχνιδιών.

Ο ίδιος ο Ai Weiwei σημειώνει σχετικά: «Το Μάντσεστερ, ως γενέτειρα της Βιομηχανικής Επανάστασης, απαιτεί έναν μνημειώδη καλλιτεχνικό διάλογο. Η επίσκεψή μου στην πόλη και η σκέψη πάνω στην ιστορική επέκταση της Βρετανίας με οδήγησαν στο να εξετάσω βαθύτερα αυτές τις συνδέσεις με τις σύγχρονες συγκρούσεις και κρίσεις. Ο σημερινός κόσμος είναι βαθιά διχασμένος και γεμάτος τραγωδίες. Η κατανόηση της ιστορίας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την αναζήτηση της αλήθειας και της δικαιοσύνης».