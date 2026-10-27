Με το πρώτο του μυθιστόρημα, «Ο Αιρετικός», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διάνοια, ο ηθοποιός Κώστας Καραθωμάς κάνει το συγγραφικό του ντεμπούτο, καταθέτοντας μια ιστορία με έντονο κοινωνικό προβληματισμό και επίκεντρο τα όρια ανάμεσα στην αλήθεια και τη σιωπή. Με φόντο την Κω, τον τόπο όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε, ο συγγραφέας δημιουργεί ένα μυθιστόρημα για τα μυστικά που παραμένουν κρυμμένα, τις ενοχές που επιστρέφουν και το θάρρος που απαιτείται για να σταθεί κανείς απέναντι στην αδικία.

Κεντρικός ήρωας της ιστορίας είναι ο Στέφανος Μαρμαρινός, ένας χαρισματικός καθηγητής θεολογίας, ο οποίος, ύστερα από μια σύγκρουση που κλονίζει την επαγγελματική του πορεία και τη δημόσια εικόνα του, εγκαταλείπει την Αθήνα και αναζητά μια νέα αρχή στην Κω, μαζί με την Ελένη. Η απόφασή του να απομακρυνθεί από το παρελθόν μοιάζει αρχικά να του προσφέρει την ευκαιρία μιας διαφορετικής ζωής. Ωστόσο, η ηρεμία που αναζητά αποδεικνύεται εύθραυστη.

Στο νέο του περιβάλλον, ένα σχολείο γίνεται το επίκεντρο μιας υπόθεσης που φέρνει στην επιφάνεια φόβους, μυστικά και σιωπές. Ο Στέφανος καλείται να αντιμετωπίσει ένα δύσκολο ηθικό δίλημμα, που δοκιμάζει τις αξίες και τη συνείδησή του: να προστατεύσει τον εαυτό του ή να υπερασπιστεί την αλήθεια, αναλαμβάνοντας το κόστος των επιλογών του;

Η απόφασή του δεν αφορά πλέον μόνο την προσωπική του διαδρομή. Αφορά και παιδιά που χρειάζονται κάποιον να τα ακούσει, να τα πιστέψει και να σταθεί δίπλα τους. Μέσα από αυτή τη σύγκρουση, ο «Αιρετικός» αγγίζει ζητήματα που ξεπερνούν τα όρια της μυθοπλασίας, θέτοντας ερωτήματα για την ευθύνη των ενηλίκων, τη δύναμη της σιωπής και τη στάση που καλείται να κρατήσει ο καθένας απέναντι στην αδικία.

Με κοινωνική ευαισθησία και αφηγηματική ένταση, το μυθιστόρημα φωτίζει όσα συχνά παραμένουν κρυμμένα πίσω από κλειστές πόρτες, κοινωνικές συμβάσεις και ανομολόγητες ενοχές. Παράλληλα, αναδεικνύει τη σημασία της ενσυναίσθησης και της προσωπικής ευθύνης, υπενθυμίζοντας ότι η υπεράσπιση του σωστού δεν είναι πάντα η εύκολη επιλογή.

Ένα βιβλίο που γεννά ερωτήματα

Για τον Κώστα Καραθωμά, η έκδοση του πρώτου του μυθιστορήματος αποτελεί μια ιδιαίτερη στιγμή, στην οποία συναντώνται η δημιουργική αγωνία, η συγκίνηση και η προσμονή για την επικοινωνία του έργου με το αναγνωστικό κοινό.

Όπως ο ίδιος αναφέρει, ο «Αιρετικός» είναι ένα έργο στο οποίο έχει επενδύσει σκέψεις, προβληματισμούς και ένα κομμάτι του εαυτού του. Εκείνο που τον ενδιαφέρει περισσότερο δεν είναι να οδηγήσει τους αναγνώστες σε ένα κοινό συμπέρασμα, αλλά να τους δώσει την αφορμή να προσεγγίσουν την ιστορία μέσα από τη δική τους οπτική.

«Δεν περιμένω όλοι να καταλήξουν στα ίδια συμπεράσματα. Αντίθετα, πιστεύω πως η αξία ενός βιβλίου βρίσκεται και στην ικανότητά του να προκαλεί διαφορετικές αναγνώσεις και ερμηνείες», σημειώνει, περιγράφοντας τη σχέση που επιθυμεί να αναπτύξει το έργο του με το κοινό.

Και προσθέτει: «Θα ήθελα, κλείνοντας τον “Αιρετικό”, οι αναγνώστες να έχουν προβληματιστεί για όσα θεωρούμε δεδομένα, για τα όρια που θέτουμε στον εαυτό μας και για το θάρρος που χρειάζεται ώστε να αμφισβητήσουμε όσα μας έχουν μάθει να αποδεχόμαστε».

Για τον συγγραφέα, το σημαντικότερο είναι να παραμείνει στον αναγνώστη η ανάγκη να αναζητά τη δική του αλήθεια, ακόμη κι όταν αυτή δεν είναι εύκολη ή βολική. Μια θέση που συνοψίζει και τον βασικό προβληματισμό του βιβλίου: πόσο έτοιμοι είμαστε να αμφισβητήσουμε όσα θεωρούμε αυτονόητα, όταν η πραγματικότητα μάς καλεί να πάρουμε θέση;

Κώστας Καραθωμάς: Μια πολυσχιδής δημιουργική διαδρομή

Ο Κώστας Καραθωμάς είναι ηθοποιός, μουσικός, κινηματογραφικός παραγωγός και επιχειρηματίας, με καταγωγή από την Κω. Είναι απόφοιτος του Γερμανικού Κολλεγίου SPEISER και της Δραματικής Σχολής Ίασμος, ενώ στο παρελθόν έχει ασχοληθεί με τον αθλητισμό, με ιδιαίτερη ενασχόληση στην πυγμαχία και τη σκοποβολή.

Η επαγγελματική του πορεία εκτείνεται στον χώρο της υποκριτικής, του κινηματογράφου και του τουρισμού. Έχει συμμετάσχει σε τηλεοπτικές παραγωγές, θεατρικές παραστάσεις και κινηματογραφικές ταινίες, ενώ παράλληλα δραστηριοποιείται στην παραγωγή ταινιών μέσω της KAPPA FILMS, εταιρείας της οποίας είναι ιδρυτής. Στον επιχειρηματικό τομέα, διατηρεί επαγγελματική παρουσία στον τουρισμό, με ενασχόληση στη διοίκηση ξενοδοχειακών μονάδων στην Κω.

Η σχέση του με το νησί αποτελεί σταθερό σημείο αναφοράς στην προσωπική και επαγγελματική του διαδρομή. Με τον «Αιρετικό», ο Κώστας Καραθωμάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στη δημιουργική του πορεία, μεταφέροντας στον χώρο της λογοτεχνίας έναν προβληματισμό γύρω από την αλήθεια, τη συνείδηση και τη δύναμη της ανθρώπινης στάσης.

Γιατί, κάποιες φορές, το πραγματικό δίλημμα δεν είναι αν θα μιλήσεις, αλλά αν θα βρεις το θάρρος να το κάνεις όταν η σιωπή μοιάζει να είναι η ασφαλέστερη επιλογή.