Ο Ακύλας απέδειξε από την πρώτη στιγμή ότι το «Ferto» δεν ήταν απλώς ένας τίτλος… ήταν μια υπόσχεση. Και την κράτησε, φέρνοντας την Ελλάδα ξανά στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής μουσικής σκηνής και κατακτώντας τη 10η θέση στη Eurovision 2026.

Με μια εμφάνιση γεμάτη ένταση, συναίσθημα και σύγχρονη pop αισθητική, ο Ακύλας μας έδωσε μία από τις πιο δυνατές παρουσίες του φετινού διαγωνισμού. Το «Ferto» κατάφερε να ξεχωρίσει όχι μόνο για τον δυναμικό ήχο και τη σκηνική του ταυτότητα, αλλά και για το συναίσθημα που μετέφερε από την πρώτη μέχρι την τελευταία νότα.

Από τις πρώτες κιόλας εμφανίσεις, το «Ferto» εξελίχθηκε σε viral φαινόμενο, κατακτώντας τα social media feeds των Eurofans και μετατρέποντας τον Ακύλα σε έναν από τους πιο πολυσυζητημένους καλλιτέχνες της φετινής Eurovision.

Από «αγαπημένος του κοινού» μέχρι πρωταγωνιστής του διαγωνισμού, απέδειξε πως όταν η μουσική συνδυάζει αυθεντικότητα, χαρακτήρα και συναίσθημα, μπορεί να αφήσει πραγματικό αποτύπωμα.

Το «Ferto» ήρθε σαν εξομολόγηση που έγινε pop anthem. Με σύγχρονο ήχο και συναίσθημα που χτυπάει κατευθείαν στην καρδιά, το τραγούδι μιλά για την απληστία και τη διαρκή ανάγκη για κάτι παραπάνω σε έναν κόσμο που δεν σταματά να ζητά. Κι όμως, μέσα σε όλο αυτό, βρίσκει χώρο για κάτι πιο ουσιαστικό. Γιατί στο τέλος της ημέρας, το «Ferto» είναι για όλους εμάς.

Για εκείνες τις μικρές, αληθινές στιγμές που τελικά αξίζουν περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Με μια εμφάνιση που ισορρόπησε τέλεια ανάμεσα σε high pop energy και αυθεντικότητα, ο Ακύλας δεν κέρδισε απλώς βαθμούς… κέρδισε τις καρδιές μας! Μάλιστα, η πορεία του τραγουδιού σταθερά ανοδική κατακτώντας πολλές χώρες.

Παράλληλα, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μέσω story που μοιράστηκε στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media, εξέφρασε τη στήριξή του στον Ακύλα, κοινοποιώντας εικόνα του τη φράση «My winner».

O Ακύλας ετοιμάζεται πυρετωδώς για την περιοδεία του “Press Start” με την έναρξη να γίνεται στις 30/6 στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, ενώ το προσεχές διάστημα κυκλοφορεί το πρώτο άλμπουμ!

