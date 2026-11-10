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Ο Αλ Πατσίνο ετοιμάζεται να προστεθεί στη μακρά λίστα των κορυφαίων ονομάτων του Χόλιγουντ που επιλέγουν την Ελλάδα για κινηματογραφικά γυρίσματα. Ο βραβευμένος ηθοποιός θα πρωταγωνιστήσει στη διεθνή ταινία με τίτλο «50-50», τα γυρίσματα της οποίας έχουν προγραμματιστεί να ξεκινήσουν εντός του 2027.
Η υπόθεση και ο αναπάντεχος ρόλος
Η ιστορία επικεντρώνεται σε έναν νεαρό Ελληνοαμερικανό αθλητή του σκέιτμπορντ που έχει ως στόχο να συμμετάσχει στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028 στο Λος Άντζελες. Έπειτα από το διαζύγιο των γονιών του, ο πρωταγωνιστής επιστρέφει στην Ελλάδα, όπου συναντά έναν πολυβραβευμένο βετεράνο του αθλήματος, χαρακτήρα τον οποίο θα ενσαρκώσει ο Αλ Πατσίνο.
Το έργο βρίσκεται επί του παρόντος στην προπαρασκευαστική του φάση, με τις οντισιόν για τη στελέχωση του καστ να έχουν ήδη ξεκινήσει. Παρότι οι συγκεκριμένες τοποθεσίες δεν έχουν αποκαλυφθεί ακόμη, ο σχεδιασμός προβλέπει ότι το 90% των γυρισμάτων θα πραγματοποιηθεί επί ελληνικού εδάφους.
Η παραγωγή και τα επενδυτικά πλάνα
Την εκτελεστική παραγωγή υπογράφει η εταιρεία Gold Tree, ιδιοκτησίας του Ελληνοαμερικανού επιχειρηματία Ευθύμιου Τσονάκα, ενώ η ταινία έχει ήδη εξασφαλίσει χρηματοδότηση από το ΕΚΚΟΜΕΔ.
Τα σχέδια της εταιρείας εκτείνονται πέρα από τη συγκεκριμένη ταινία, καθώς περιλαμβάνουν την προώθηση ελληνικών προϊόντων διεθνώς, τηλεοπτικά πρότζεκτ, καινοτόμες πράσινες τεχνολογίες, καθώς και τη διερεύνηση δημιουργίας πέντε υπερσύγχρονων κινηματογραφικών στούντιο που θα ανοίξουν νέες θέσεις εργασίας για τους επαγγελματίες του κλάδου στην Ελλάδα.