Ένα από τα τραγούδια που έχουν αφήσει το δικό τους αποτύπωμα στην ελληνική μουσική, τα «Γαλάζια Σου Γράμματα», επιστρέφει με μια νέα, ξεχωριστή εκδοχή. Το τραγούδι που γνωρίσαμε μέσα από τη φωνή της Δήμητρας Γαλάνη, σε μουσική του Γιώργου Χατζηνάσιου και στίχους του Γιώργου Κανελλόπουλου, επανασυστήνεται μέσα από τη φωνή της Ελένης Μπούκλη, ειδικά για τις ανάγκες της νέας ταινίας του Γιάννη Οικονομίδη, «Σπασμένη Φλέβα».

Τη νέα μουσική προσέγγιση υπογράφει ο Αλέξανδρος Λιβιτσάνος, ο οποίος ανέλαβε τη διασκευή, την ενορχήστρωση και την παραγωγή, δίνοντας στο αγαπημένο τραγούδι μια διαφορετική ηχητική ταυτότητα. Με μια λιτή, ατμοσφαιρική ενορχήστρωση και την ιδιαίτερη, ευαίσθητη ερμηνεία της Ελένης Μπούκλη, τα «Γαλάζια Σου Γράμματα» αποκτούν νέα συναισθηματική διάσταση και συναντούν τον ξεχωριστό κινηματογραφικό κόσμο του Γιάννη Οικονομίδη.

Η συνεργασία αυτή γεννήθηκε από την επιθυμία να ενταχθεί ένα κλασικό τραγούδι σε μια καθοριστική στιγμή της κινηματογραφικής αφήγησης, δημιουργώντας μια νέα σχέση ανάμεσα στη μουσική και την εικόνα.

Η «Σπασμένη Φλέβα», που αποτελεί την επίσημη υποψηφιότητα της Ελλάδας για το Όσκαρ Διεθνούς Ταινίας Μεγάλου Μήκους, φιλοξενεί έτσι μια νέα εκδοχή ενός τραγουδιού που κουβαλά ήδη τη δική του ιστορία και μνήμη.

Ο Γιάννης Οικονομίδης για τη νέα εκδοχή:

«Τι ανέλπιστο δώρο ήταν αυτή η διασκευή! Τι σύλληψη, τι εκτέλεση! Ο Αλέξανδρος Λιβιτσάνος μεγαλούργησε και ναι, “Τα Γαλάζια Σου Γράμματα” της ΣΠΑΣΜΕΝΗΣ ΦΛΕΒΑΣ είναι ήδη ένα κομμάτι εμβληματικό, ανεξίτηλα γραμμένο στις ψυχές μας».

Ο Αλέξανδρος Λιβιτσάνος για τη συνεργασία:

«Η φιλία και η συνεργασία μας με τον Γιάννη Οικονομίδη τα τελευταία χρόνια έχουν χτιστεί πάνω σε τρελές ιδέες που κάναμε πραγματικότητα. Αυτή τη φορά, το να βάλουμε ένα τόσο κλασικό τραγούδι στο κινηματογραφικό του σύμπαν, σε μια τόσο κομβική στιγμή της Σπασμένης Φλέβας, ήταν μια ακόμη -πιο -τρελή ιδέα και μια μεγάλη πρόκληση για εμένα».

Η Ελένη Μπούκλη για την ερμηνεία της:

«Με το που άκουσα τη μουσική του Αλέξανδρου Λιβιτσάνου και είδα τον κόσμο που έχει δημιουργήσει ο Γιάννης Οικονομίδης στη “Σπασμένη Φλέβα”, ένιωσα πως το τραγούδι βρήκε από μόνο του τον δρόμο προς τη φωνή μου, χωρίς να χρειαστεί να σκεφτώ πώς θα το ερμηνεύσω. Για μένα ήταν σαν η μουσική να μιλάει και η φωνή να μην τραγουδάει, αλλά να μιλάει κι αυτή μέσα στην ταινία».

Συντελεστές

Μουσική: Γιώργος Χατζηνάσιος

Στίχοι: Γιώργος Κανελλόπουλος

Ερμηνεία: Ελένη Μπούκλη

Διασκευή, ενορχήστρωση και παραγωγή: Αλέξανδρος Λιβιτσάνος

Πιάνο: Γιάννης Παπαδόπουλος

Γαλλικό κόρνο: Γιάννης Γούναρης

Βιολί: Κώστας Καριτζής

Τσέλο: Μαρίνα Κολοβού

Ηχογράφηση: Νίκος Παππάς (City Studios)

Μίξη και mastering: Γιάννης Λαμπρόπουλος (City Studios)