Στο θέατρο Γκλόρια θα φιλοξενείται από τον Νοέμβριο του 2026 το νέο έργο του Αλέξανδρου Ρήγα, «Ο Κατάδεσμος», βασισμένο στην ομότιτλη νουβέλα του Θωμά Κοροβίνη, με τη Χρύσα Ρώπα στον ρόλο της Ζηνοβίας και τον Γιάννη Κρητικό στον ρόλο του Σκέβου.

Η Ζηνοβία είναι μια γυναίκα από τη Θεσσαλονίκη, η οποία έπειτα από αρκετές δεκαετίες τυραννικής έγγαμης ζωής εκρήγνυται, σ’ ένα πικάντικο ξέσπασμα, στήνοντας απέναντί της τον σύζυγό της, στην προσωπικότητα του οποίου αποδίδει τα χειρότερα αντρικά ελαττώματα καθώς και ποικίλες άλλες ερωτικές παραδοξότητες.

Εκείνη, τραγουδίστρια δεύτερης κατηγορίας, σε σκυλάδικα της επαρχίας, ντιζέζ της παλιάς σχολής, λαϊκός τύπος που έφτασε μέχρι τη δευτέρα γυμνασίου, άνθρωπος της πιάτσας, Θεσσαλονικιά του βαρύ λαϊκού σεβντά. Μια γυναίκα της μέρας, της νύχτας και του λιμανιού. Μία από τις πιο διάσημες πόρνες της Θεσσαλονίκης, πολλά χρόνια πριν.

Ο άντρας της ένας ανόητος αριβίστας, ένας μποέμ φαλλοκράτης, ένας «τίποτας» αλλά… όμορφος και επιθυμητός!

Μια γυναίκα η οποία ήθελε να είναι ελεύθερη και να ζήσει τον κόσμο. Μια δολοφονία και ένας αστυνομικός (Γιάννης Κρητικός) στον οποίο εξομολογείται τη ζωή της, συνθέτουν αυτή την αιρετική απολογία. Στην κουβέντα της Ζηνοβίας με τον μελλοντικό της «δεσμοφύλακα», σκιαγραφείται στην ακραία της εκδοχή η χειρότερη εικόνα του σύγχρονου Έλληνα μέσα από συμβιβασμούς, ιδιοτελείς επιλογές, φαλλοκρατικές εμμονές, ακραίες ερωτικές προτιμήσεις και μια απόλυτα αμοραλιστική συμπεριφορά. Το στόμα της Ζηνοβίας κοφτερό και βρόμικο, είναι ένα όπλο από το οποίο ρίχνονται δεκάδες βρισιές κατά ριπάς, μια χειμαρρώδης καταιγίδα από κατάρες και απωθημένα.

Το έργο είναι ένας ύμνος στη γυναίκα σε αντιδιαστολή με το πατροπαράδοτο πατριαρχικό πρότυπο στο οποίο η Ζηνοβία απαντάει με μια «γελαστή» σφαίρα στην καρδιά.

*Κατάδεσμος: Μαγική ενέργεια που έχει σκοπό να βλάψει κάποιον / Είδος κατάρας.

«Κατάδεσμος» – Γιάννης Κρητικός – Χρύσα Ρώπα

Ταυτότητα παράστασης:

Κείμενο – Σκηνοθεσία: Αλέξανδρος Ρήγας

Σκηνικά: Λία Ασβεστά

Κοστούμια: Ελένη Μπλέτσα

Μουσική Επιμέλεια: Αλέξανδρος Ρήγας

Παραγωγή: Θεατροχώρος

Επικοινωνία – Γραφείο Τύπου: Μαρία Τσολάκη

Διαφήμιση – SoMe: Renegade Media, Βασίλης Ζαρκαδούλας

Παίζουν οι ηθοποιοί: Χρύσα Ρώπα, Γιάννης Κρητικός

Το έργο είναι βασισμένο στην ομότιτλη νουβέλα του Θωμά Κοροβίνη.

INFO

Θέατρο Γκλόρια,

Ιπποκράτους 7, Αθήνα 10679

Τηλέφωνο κρατήσεων: 2103600832

Από τον Νοέμβριο του 2026

Ημέρες και ώρες παραστάσεων:

Δευτέρα – Τρίτη στις 20:00