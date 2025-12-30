Ο Αλέξανδρος Τζοβάνι επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη στη «Μικρή Σκηνή» τη Δευτέρα 5 Ιανουαρίου με ένα live γεμάτο ενέργεια και μοναδικές ερμηνείες. Μας παρουσιάζει το ολοκαίνουργιο άλμπουμ του με τίτλο «8 παράθυρα στον κόσμο» και μας υποδέχεται στο δικό του μουσικό σύμπαν μέσα από ξεχωριστές εκτελέσεις τραγουδιών που άφησαν ιστορία στην ελληνική μουσική.

Ο Αλέξανδρος ξεχωρίζει για τη γεμάτη συναίσθημα φωνή του και τη θεατρικότητα του επί σκηνής, ενώ είναι από τους καλλιτέχνες της νεότερης γενιάς που αντιμετωπίζει τη μουσική με ρομαντισμό και ευαισθησία, αλλά και με δυναμισμό στις ερμηνείες του.

Μαζί του οι:

Αστέρης Τσαλίκης (πιάνο)

Μιχάλης Πιπέρκος (πνευστά)

Άγγελος Βλαϊκούδης (κιθάρες, τραγούδι)

Σοφία Υφαντή (τραγούδι)

Νικόλας Γέρσος (μπάσο)

Αλέξανδρος Δασκαλόπουλος (τύμπανα)

𝗜nfo 𝝥αράστασης

Δευτέρα 5 Ιανουαρίου 2026

Μικρή Σκηνή

(Επταλόφου 14, Κάτω Τούμπα | Θεσσαλονίκη)

Ώρα έναρξης | 21.30

Είσοδος | 12€

Τηλέφωνο κρατήσεων | 694 450 3542