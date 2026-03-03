Μια ξεχωριστή μουσική παράσταση με την υπογραφή του Αλέξανδρου Τζοβάνι έρχεται την Τρίτη 17 Μαρτίου στη σκηνή του Caja de Música.

Ο Αλέξανδρος Τζιοβάνι είναι ένας ταλαντούχος καλλιτέχνης που ξεχωρίζει για την ιδιαίτερη αισθητική του και την ικανότητά του να συνδυάζει διαφορετικά μουσικά είδη.

Στην εμφάνισή του στο Caja de Música, παρουσιάζει ένα πρόγραμμα με έμφαση στην ποιότητα των ερμηνειών και την αρτιότητα των ενορχηστρώσεων. Παράλληλα θα ακουστούν και τραγούδια από το album του με τίτλο «8 παράθυρα στον κόσμο».

Ο ταλαντούχος καλλιτέχνης, πλαισιωμένος από εκλεκτούς καλεσμένους και μια ομάδα εξαιρετικών μουσικών, υπόσχεται μια βραδιά μουσικής ποιότητας. Μαζί του στη σκηνή ως καλεσμένοι θα βρεθούν η Ελένη και η Σουζάνα Βουγιουκλή και η Μαρία Αλαμανή, προσφέροντας μοναδικές ερμηνείες και ηχοχρώματα.

Τη μουσική ομάδα συμπληρώνουν οι:

Αλέξης Στενάκης: πνευστά, πιάνο, ενορχηστρώσεις

Αλέξης Νασάτι: μπάσο

Τάσος Γιαννούτσος: κιθάρα

Χρήστος Χλιούρας: τύμπανα

Πληροφορίες Εκδήλωσης

Ημερομηνία: Τρίτη 17/03

Ώρα Έναρξης: 21:00

Ώρα Εισόδου: 20:30

Τοποθεσία:Caja de Música (Σινώπης 27 & Μιχαλακοπούλου, Αμπελόκηποι)

Τιμή Εισόδου: 12€

Ελάχιστη Κατανάλωση: 10€

Τηλέφωνο Κρατήσεων: 6945166085

Προπώληση: Ηλεκτρονικά μέσω του more.com