Ο Σουηδός σταρ του Χόλιγουντ, Αλεξάντερ Σκάρσγκαρντ, ο οποίος έχει πάνω από μια δεκαετία να πάρει μέρος σε σκανδιναβική παραγωγή, αναλαμβάνει τον πρωταγωνιστικό ρόλο στη γοτθική ταινία τρόμου «The Wolf Will Tear Your Immaculate Hands». Πρόκειται για το αγγλόφωνο ντεμπούτο της Σουηδο-Κοσταρικανής σεναριογράφου και σκηνοθέτιδας Νάταλι Άλβαρες Μεσέν το οποίο έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει τον Μάιο του 2026.

Η ταινία βρίσκεται επί του παρόντος στο στάδιο της παραγωγής και αποτελεί τη δεύτερη μεγάλου μήκους ταινία της Mεσέν, μετά την βραβευμένη «Clara Sola» η οποία έκανε πρεμιέρα στο Directors’ Fortnight του Φεστιβάλ των Καννών το 2021 ενώ κυκλοφόρησε στις ΗΠΑ μέσω της Oscilloscope.

Το σενάριο συνυπογράφει η σκηνοθέτις με τον αναγνωρισμένο Ισλανδό μυθιστοριογράφο, ποιητή και σεναριογράφο Sjón, ο οποίος έχει στο ενεργητικό του τις ταινίες «The Northman» και «Lamb».

Όπως αναφέρεται σε σχετική δήλωση, το νέο φιλμ εμβαθύνει το «χαρακτηριστικό συνδυασμό της Mεσέν από προσωπική προσέγγιση χαρακτήρων και μαγικό ρεαλισμό, επεκτείνοντάς το σε έναν πιο σκοτεινό και στοιχειωτικό κόσμο».

Στο νέο του ρόλο ο Σκάρσγκαρντ ο οποίος αυτή τη στιγμή πρωταγωνιστεί στην ταινία «Pillion» του Χάρι Λάιτον (Harry Lighton) θα υποδυθεί έναν Βρετανό χήρο τη δεκαετία του 1880, στη βορειοδυτική ακτή του Ειρηνικού που προσλαμβάνει για την εκπαίδευση των κοριτσιών του μία ιθαγενή Αμερικανίδα παιδαγωγό.

Σύμφωνα με την περίληψη της ταινίας, «ενώ ετοιμάζεται η μεγαλύτερη κόρη του για έναν συμφωνημένο γάμο, μια δύναμη μέσα της αρχίζει να ξυπνά, απειλώντας όλα όσα της έχουν διδάξει».

Τον ρόλο της παιδαγωγού αναλαμβάνει η βραβευμένη Καναδή ηθοποιός Ντάρλα Κοντόις (Darla Contois) ενώ τις δύο κόρες θα υποδυθούν η Μπροντέ Καρμάικλ (Bronte Carmichael) και η Λίλι Λα Τόρε (Lily La Torre).

Το καστ συμπληρώνουν οι Φόρεστ Γκούντλακ και Περνίλα Όγκουστ.

Η δημιουργική ομάδα αποτελείται από την Γαλλίδα κινηματογραφίστρια Ελέν Λουβάρ (Hélène Louvart), τη Βελγίδα μοντέρ Μαρί-Ελέν Ντόζο (Marie-Hélène Dozo) και τη Λίνα Νόρντκβιστ (Lina Nordqvist) στον σχεδιασμό της παραγωγής.

«Νιώθω απίστευτα τυχερή που συνεργάζομαι με ηθοποιούς που βυθίζονται στους ρόλους τους με τέτοια γενναιοδωρία, φυσικότητα και ειλικρίνεια. Η συνεργασία με μια τόσο ταλαντούχα ομάδα από όλο τον κόσμο είναι για μένα προνόμιο…ανυπομονώ να φτάσει η ταινία στο κοινό», δήλωσε η Μεσέν.

Την παραγωγή θα αναλάβει ο Νίμα Γιουσέφι (Nima Yousefi) σε συμπαραγωγή των Resolve Media από τις Η.Π.Α., Quiddity Films από το Ηνωμένο Βασίλειο καθώς και των Need Productions και Still Vivid, σύμφωνα με το Variety.

Τα κύρια γυρίσματα θα πραγματοποιηθούν στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ