Επιμέλεια: Σ. Κρανιώτη

Ο σπουδαίος ντράμερ Alvin Queen επιστρέφει στο Half Note Jazz Club έπειτα από αρκετά χρόνια, παρουσιάζοντας ένα ξεχωριστό project–φόρο τιμής στον μυθικό Oscar Peterson, με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη γέννησή του.

Από την Παρασκευή 9 έως και τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου, το Half Note Jazz Club υποδέχεται ένα εξαιρετικό αφιέρωμα που ανοίγει τη νέα χρονιά για τη jazz με συγκίνηση, αυθεντικότητα και ιστορική βαρύτητα — ένα event που θα μείνει αξέχαστο.

Μαθητής, συνεργάτης αλλά και προσωπικός φίλος του θρύλου της τζαζ, ο Alvin Queen υπήρξε μέλος του περίφημου τρίο του Peterson, δίπλα στον Niels-Henning Ørsted Pedersen. Ένας από τους τελευταίους εκπροσώπους της χρυσής γενιάς της jazz, ο Alvin Queen έχει συνεργαστεί με κορυφαία ονόματα όπως οι Horace Silver, Cedar Walton, Ruth Brown, Pharoah Sanders, George Benson και πολλούς ακόμη.

Γεννημένος στο Bronx της Νέας Υόρκης και μεγαλωμένος στο Mt. Vernon, ο Alvin Queen βρήκε από νωρίς το δρόμο του στη μουσική, μέσα από την εκκλησία και τη χορωδία της, όπου τραγουδούσε και έπαιζε ντέφι. Παρότι μεγάλωσε σε δύσκολες συνθήκες, η αγάπη του για τα ντραμς τον οδήγησε σε μια σχεδόν κινηματογραφική αρχή: χωρίς χρήματα για μαθήματα, κατάφερε να μπει στη Andy Lalino Drum School, δουλεύοντας εκεί και μαθαίνοντας μουσική παράλληλα.

Το ταλέντο του φάνηκε πολύ νωρίς. Έφηβος ακόμη, βρέθηκε να παίζει δίπλα σε ιερά τέρατα της jazz, με κορυφαία στιγμή τη συμμετοχή του στη σκηνή του Birdland δίπλα στον Elvin Jones. Στα 16 του έκανε τις πρώτες επαγγελματικές εμφανίσεις με τη Ruth Brown, ενώ στα 19 του αντικατέστησε τον Billy Cobham στο κουιντέτο του Horace Silver. Ακολούθησαν συνεργασίες με κορυφαίους μουσικούς και μια λαμπρή ευρωπαϊκή πορεία, που τον καθιέρωσε ως έναν από τους σημαντικότερους ντράμερ της jazz.

Μαζί με τον Alvin Queen επί σκηνής θα βρίσκονται ο Δανός βιρτουόζος πιανίστας -αποκάλυψη Zier Romme Larsen, ο παλιός συνεργάτης του κι υπέροχος μπασίστας Γιώργος Αντωνίου – που κάνει για 2,5 δεκαετίες τώρα καριέρα στο εξωτερικό – αλλά και ο απαράμιλλος κιθαρίστας Θεόδωρος Καπηλίδης, εγκατεστημένος κι αυτός στην Ελβετία από τις αρχές της δεκαετίας 90.

Alvin Queen – drums

Theo Kapilidis – guitar

Giorgos Antoniou – contrabass

Zier Romme Larsen – piano

www.alvinqueen.com

Info

ALVIN QUEEN QUARTET

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 – ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Έναρξη Παρασκευή & Σάββατο 22:30 – Κυριακή & Δευτέρα 21:30

Half Note Jazz Club Τριβωνιανού 17, Μετς

Τιμές εισιτηρίων: από 20€ https://www.more.com/gr-el/tickets/music/alvin-queen-quartet/

www.halfnote.gr Πληροφορίες: 210 9213310