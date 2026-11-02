Ο Αμερικανός σκηνοθέτης Μάικλ Μαν, γνωστός για τις αστυνομικές και γκανγκστερικές ταινίες του, τραυματίστηκε κατά λάθος από σφαίρα σε σκοπευτήριο στο Λος Άντζελες το Σάββατο (31/10) επιβεβαίωσε το Γαλλικό Πρακτορείο έπειτα από δημοσιεύματα αμερικανικών μέσων ενημέρωσης.

«Ένα όπλο εκπυρσοκρότησε κατά λάθος ενώ βρισκόταν στη θήκη του, προκαλώντας ένα επιφανειακό τραύμα στον σκηνοθέτη. Ο Μάικλ Μαν έλαβε τις πρώτες βοήθειες και αναμένεται να πάρει εξιτήριο» από το νοσοκομείο, δήλωσε η εκπρόσωπός του.

Ο 83χρονος άνδρας αυτοτραυματίστηκε στο πόδι, σύμφωνα με τον ιστότοπο με ειδήσεις για διασημότητες TMZ και την εφημερίδα Los Angeles Times.

Η αστυνομία του Λος Άντζελες διευκρίνισε ότι το συμβάν σημειώθηκε γύρω στις 4 το απόγευμα του Σαββάτου (τοπική ώρα) και ότι ο τραυματίας «μεταφέρθηκε σε τοπικό νοσοκομείο σε σταθερή κατάσταση».

Το περιστατικό ήταν «ατύχημα», πρόσθεσε εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Ο σκηνοθέτης των ταινιών “Heat” (1995), “Collateral” (2004) , “Ο Τελευταίος των Μοϊκανών” (1992) είναι έμπειρος σκοπευτής, σύμφωνα με το περιβάλλον του.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ