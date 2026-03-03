Μια νέα δραματουργία που συνδυάζει τον Άμλετ του Ουίλιαμ Σαίξπηρ με τη Μηχανή Άμλετ του Χάινερ Μύλλερ παρουσιάζεται στο Θέατρο Πορεία, σε σκηνοθεσία Σοφίας Αντωνίου.

Ο Άμλετ επιστρέφει ως το δικό μας φάντασμα και ζητά να μην τον ξεχάσουμε. Σκηνοθετεί την παράσταση της ίδιας του της ζωής. Μαζί του, μια ομάδα ηθοποιών αφηγείται ξανά και ξανά την ιστορία ενός ανθρώπου που προσπαθεί να υπάρξει μέσα σε έναν κόσμο που καταρρέει.

Time is out of joint.

Ο Άμλετ γίνεται ένα πεδίο έρευνας, ένα πεδίο μάχης∙ μια ανοιχτή αναμέτρηση με τα φαντάσματά μας – τα προσωπικά, τα συλλογικά, τα ιστορικά.

Ήμουν ο Άμλετ. Στεκόμουνα στην ακτή και μιλούσα στα κύματα που πάφλαζαν ΜΠΛΑ ΜΠΛΑ με την πλάτη στραμμένη στα ερείπια της Ευρώπης.

Η Σοφία Αντωνίου, συνεχίζοντας την ερευνητική της πορεία πάνω στα κλασικά έργα και τη σύγχρονη δραματουργία, αναμετριέται με τον Άμλετ, τοποθετούμενη ανάμεσα στον Ουίλιαμ Σαίξπηρ και τον Χάινερ Μύλλερ, ως μια αναγκαία διαπραγμάτευση του παρελθόντος με το παρόν, σε έναν κόσμο που επαναλαμβάνεται μηχανικά. Μαζί με μια δημιουργική ομάδα νέων καλλιτεχνών, που μοιράζονται ένα κοινό όραμα και μια κοινή ανάγκη για έρευνα, επιχειρεί να αναστοχαστεί τη θέση του ανθρώπου μέσα σε αυτόν τον κόσμο.

Ταυτότητα Παράστασης

Σκηνοθεσία-Διασκευή: Σοφία Αντωνίου

Μεταφράσεις: Γιώργος Χειμωνάς, Ελένη Βαροπούλου

Σκηνικός χώρος – Κοστούμια: Μαριλένα Καλαϊτζαντωνάκη

Μουσική σύνθεση: JephVanger

Επιμέλεια κίνησης:Ιωάννα Τουμπακάρη

Φωτιστικός σχεδιασμός: Γιώργος Ιεραπετρίτης

Βοηθός σκηνοθεσίας: Μαριλένα Μόσχου

Βοηθός κινησιολόγου: Μαριέττα Μαναρώλη

Σκηνογραφική ομάδα – Κατασκευές: ΤίμοθυΛασκαράτος, Στέφανος Λώλος, Χρήστος Κραγιόπουλος

Υπεύθυνη επικοινωνίας: Ευαγγελία Σκρομπόλα

Φωτογραφίες: Ανδρέας Κανελλόπουλος

Δημιουργία trailer: LadiesFingers’

Παραγωγός: Μαριλένα Καλαϊτζαντωνάκη

Παραγωγή: MasterskayaProductions

Σε συνεργασία με το Θέατρο Πορεία

Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού

Παίζουν:

Μιχάλης Αφολαγιάν, Δημήτρης Καπουράνης, Γιάννης Κόραβος, Λωξάνδρα Λούκας, Aurora Marion, Κωνσταντίνος Μαυρόπουλος, Γιώργης Παρταλίδης

Διάρκεια: 120 λεπτά (χωρίς διάλειμμα)

Πρεμιέρα: 19 Απριλίου 2026



Θέατρο Πορεία

Κάθε Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη στις 21:00

Για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων

Τιμές εισιτηρίων:

Earlybird: 25% για τα πρώτα 100 εισιτήρια με το άνοιγμα της προπώλησης στις 25 Φεβρουαρίου.

Διακεκριμένη ζώνη: 25 ευρώ, A’ ζώνη: 22 ευρώ, Β’ ζώνη: 18 ευρώ, Γ’ ζώνη (μειωμένης ορατότητας): 15 ευρώ

Εκπτωτικά εισιτήρια:

A’ ζώνη: Senior (άνω των 65), φοιτητικό, ανέργων, ΑμεΑ*: 20 ευρώ

B’ ζώνη: Senior (άνω των 65), φοιτητικό, ανέργων, ΑμεΑ*: 15 ευρώ

*Για τα εισιτήρια ΑμεΑ και για ομαδικές κρατήσεις, για τις οποίες ισχύουν ειδικές τιμές, είναι απαραίτητη η επικοινωνία με το ταμείο του θεάτρου (210 8210991, 210 8210082)

** Ισχύουν ειδικές τιμές για ομαδικές κρατήσεις

Site& αγορά εισιτηρίων:https://poreiatheatre.com/plays/amlet-machine/

Η παράσταση Άμλετ (machine) πραγματοποιείται υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.

ΘΕΑΤΡΟ ΠΟΡΕΙΑ

www.poreiatheatre.com

Τρικόρφων 3-5 & 3ης Σεπτεμβρίου 69

Πλατεία Βικτωρίας

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΤΑΜΕΙΟΥ

210 8210991, 210 8210082