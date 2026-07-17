Με μια ξεχωριστή μουσική κυκλοφορία επιστρέφει ο DJ και παραγωγός Kon Cept, παρουσιάζοντας ένα τραγούδι που φιλοδοξεί να ξεχωρίσει το φετινό καλοκαίρι, συνδυάζοντας το ελληνικό στοιχείο με τους σύγχρονους latin και reggaeton ήχους.

Το νέο single αποτελεί ένα ιδιαίτερο μουσικό «πάντρεμα» του αυθεντικού ήχου του μπουζουκιού με μοντέρνους ρυθμούς, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα που ισορροπεί ανάμεσα στην ελληνική μουσική παράδοση και τη διεθνή pop αισθητική.

Τους στίχους υπογράφει ο WhyMe, από τη δική του αρχική ιδέα, μεταφέροντας ένα μήνυμα ανεμελιάς και καλοκαιρινής διάθεσης.

Τη μουσική παραγωγή επιμελήθηκε ο Kon Cept, δίνοντας ζωή σε ένα κομμάτι με έντονο ρυθμό και σύγχρονο χαρακτήρα, ενώ την ερμηνεία αναλαμβάνει η Kristiana, η οποία ολοκληρώνει ιδανικά το τελικό αποτέλεσμα.

Με φρέσκο ήχο, δυναμική παραγωγή και έντονη καλοκαιρινή ενέργεια, η νέα αυτή κυκλοφορία έρχεται να διεκδικήσει τη θέση της στις playlists του κοινού, αποτελώντας μία από τις πιο ενδιαφέρουσες μουσικές προτάσεις της σεζόν.

Κυκλοφορεί από τη Sonar music.