Ο ανερχόμενος ερμηνευτής, Ανδρέας Πεχλιβάνης πραγματοποιεί το πρώτο του δισκογραφικό βήμα, κυκλοφορώντας από τη Heaven Music το νέο του τραγούδι με τίτλο «Δράματα Πολλά».

Ο ταλαντούχος καλλιτέχνης από τη Θεσσαλονίκη φέρνει ένα σύγχρονο λαϊκό τραγούδι γεμάτο συναίσθημα, με δυναμική μουσική και στίχους που αποτυπώνουν την ένταση ενός μεγάλου έρωτα και την αδυναμία που πολλές φορές προκαλεί στην καρδιά.

Τη μουσική υπογράφει ο καταξιωμένος συνθέτης, Γιάννης Κερμανίδης και τους στίχους η Σοφία Παπαβασιλείου, σε ένα τραγούδι που συνδυάζει το σύγχρονο λαϊκό ήχο με τη χαρακτηριστική ερμηνευτική προσέγγιση του Ανδρέα Πεχλιβάνη.

Με το «Δράματα Πολλά», ο νέος ερμηνευτής παρουσιάζεται στο μουσικό κοινό και ξεκινά τη διαδρομή του στη δισκογραφία με ένα τραγούδι που μιλά για τον έρωτα, τα συναισθήματα και τις επιλογές που καθορίζονται από την καρδιά.

«Δράματα Πολλά»: Δείτε το βίντεο με το τραγούδι του Ανδρέα Πεχλιβάνη

Λίγα λόγια για τον Ανδρέα Πεχλιβάνη

Ο νεαρός καλλιτέχνης ανακάλυψε από πολύ μικρός την αγάπη του για τη μουσική, αποφασίζοντας να ασχοληθεί επαγγελματικά με το τραγούδι.

Έχει τραγουδήσει σε μεγάλες πίστες, έχοντας συνεργαστεί με σπουδαίους λαϊκούς ερμηνευτές, όπως οι Θέμης Αδαμαντίδης, Βαλάντης και Σώτης Βολάνης.

Παράλληλα πριν από τέσσερα χρόνια είχε πρωταγωνιστήσει στο «Ελλάδα έχεις ταλέντο», όπου έχει κερδίσει με τις ερμηνευτικές του ικανότητες τόσο την κριτική επιτροπή όσο και το κοινό.

Αυτό το διάστημα βρίσκεται στο στούντιο για τη ηχογράφηση των νέων του τραγουδιών, που θα προκαλέσουν αίσθηση, ενώ πολύ σύντομα θα ανακοινώσει τις προσεχείς live εμφανίσεις του.