Ο Άνταμ Σάντλερ ταξίδεψε τους θαυμαστές πίσω στη δεκαετία του ’90 τη βραδιά της έναρξης της περιοδείας του «You’re My Best Friend Tour» φέρνοντας στη σκηνή τον Vanilla Ice, ο οποίος τραγούδησε την επιτυχία του «Ice Ice Baby».

Στη σκηνή κάλεσε επίσης τον συναδέλφο του κωμικό Κέβιν Τζέιμς και τον παλιό φίλου του ράπερ, Michelangelo από το Teenage Mutant Ninja Turtles (αναφορά στην αξιομνημόνευτη εμφάνιση του Vanilla Ice στην ταινία του 1991 «Teenage Mutant Ninja Turtles II: The Secret of the Ooze») και στο τραγούδι του «Ninja Rap».

Η περιοδεία ξεκίνησε από το Τζάκσονβιλ το Σάββατο και στη συνέχεια το σόου μεταφέρθηκε την Κυριακή στην Τάμπα.

«Όλοι εδώ είναι επίσημα έφηβοι… βρισκόμαστε πίσω στη δεκαετία του ’90 αυτή τη στιγμή» είπε o Vanilla Ice.

Το 2012, ο Σάντλερ και ο ράπερ εμφανίστηκαν στην κωμική ταινία του ηθοποιού «That’s My Boy» όπου υποδύθηκε μια φανταστική εκδοχή του εαυτού του.

Ο Αμερικανός ηθοποιός, κωμικός, σεναριογράφος, μουσικός και παραγωγός θα εμφανιστεί σε 30 πόλεις στις ΗΠΑ και τον Καναδά, μεταξύ άλλων στη Νέα Υόρκη, το Τορόντο, το Σικάγο, το Λας Βέγκας, την Ουάσινγκτον.

Μετά το πρώτο ρεφρέν, ο Τζέιμς εμφανίστηκε στη σκηνή και άρχισε να πηδάει και να ραπάρει μαζί με το τραγούδι. Κάποια στιγμή, μάλιστα, ξέσπασε σε ένα δυναμικό διάλειμμα χορού.