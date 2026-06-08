Ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Άνθιμος Ανανιάδης πρωταγωνιστεί στην ποιητική αφηγηματική performance «Κώστας Κρυστάλλης: Από τα Τζουμέρκα στην Πεντέλη – Το αιώνιο τραγούδι του βουνού», που παρουσιάζεται την Τετάρτη 10 Ιουνίου 2026, από τις 8:00 έως τις 9:00 μ.μ., στο Μέγαρο Δουκίσσης Πλακεντίας στην Πεντέλη.

Μέσα από την απαγγελία του, ο Άνθιμος Ανανιάδης δίνει φωνή στον Κώστα Κρυστάλλη, έναν από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της Νέας Αθηναϊκής Σχολής, μεταφέροντας στο κοινό τη βαθιά ποιητική σχέση του δημιουργού με τη φύση, το βουνό και την ελληνική ύπαιθρο.

Μέσα από μια αφηγηματική διαδρομή που συνδέει τα Τζουμέρκα με την Πεντέλη, η performance αναδεικνύει τον βαθύ δεσμό του ποιητή με το βουνό ως τόπο μνήμης, ελευθερίας και καλλιτεχνικής έκφρασης. Το concept, το κείμενο και η αφήγηση υπογράφονται από την ποιήτρια και συγγραφέα Αλεξία Καλογεροπούλου, η οποία προσεγγίζει τη ζωή και το έργο του Κρυστάλλη μέσα από μια σύγχρονη, ποιητική ματιά.

Ο Κώστας Κρυστάλλης (1868-1894), γνωστός ως «ο ποιητής του βουνού και της στάνης», άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στα ελληνικά γράμματα, υμνώντας μέσα από την ποίηση και την πεζογραφία του την ομορφιά της φύσης, τη ζωή των βοσκών και τα βουνά της Ηπείρου. Λιγότερο γνωστή, αλλά ιδιαίτερα σημαντική, υπήρξε η σχέση του με την Πεντέλη, η οποία κατά την παραμονή του στην Αθήνα αποτέλεσε τόπο έμπνευσης, περισυλλογής και δημιουργίας.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Πεντελικού Όρους και της ομαδικής εικαστικής έκθεσης «Φως, Σκιά, Συμπτώσεις», που φιλοξενείται στο Μέγαρο Δουκίσσης Πλακεντίας από τις 2 έως τις 15 Ιουνίου 2026, σε επιμέλεια της Ιστορικού Τέχνης Νικολένας Καλαϊτζάκη – Ζούνη.

Πληροφορίες εκδήλωσης

«Κώστας Κρυστάλλης: Από τα Τζουμέρκα στην Πεντέλη – Το αιώνιο τραγούδι του βουνού»

Ποιητική αφηγηματική performance

Ημερομηνία: Τετάρτη 10 Ιουνίου 2026

Ώρα: 20:00 – 21:00

Concept – Κείμενο – Αφήγηση: Αλεξία Καλογεροπούλου

Απαγγελία: Άνθιμος Ανανιάδης

Χώρος: Μέγαρο Δουκίσσης Πλακεντίας, Πεντέλη

Διεύθυνση: Τέρμα Λόρδου Βύρωνος, Τ.Κ. 15236

Η εκδήλωση παρουσιάζεται στο πλαίσιο της ομαδικής εικαστικής έκθεσης «Φως, Σκιά, Συμπτώσεις» και του Φεστιβάλ Πεντελικού Όρους.