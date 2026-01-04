Μετά την επιτυχημένη πρώτη παρουσίαση και τη θερμή ανταπόκριση από το κοινό, ο «Ανθρωποφάγος» σε ποίηση της sunny Μπαλτζή επιστρέφει για τέσσερις παραστάσεις τον Ιανουάριο, στο θέατρο Μικρός Κεραμεικός.

Ειδικότερα από τις 9 Ιανουαρίου και για κάθε Παρασκευή του μήνα, η σκηνή του Μικρού Κεραμεικού μεταμορφώνεται σε έναν τόπο συνάντησης της ποίησης με τη θεατρική πράξη, το τραγούδι και την εικαστική παρέμβαση.

Η ερμηνεύτρια Μαρίνα Βολουδάκη και η ηθοποιός Μαρία-Μέμη Αναστασοπούλου συμπράττουν επί σκηνής, ζωντανεύοντας τον κόσμο του “Ανθρωποφάγου”.

Μαζί, οι δύο δημιουργοί διαλύουν τα όρια ανάμεσα σε ποίηση, ερμηνεία και μουσικότητα — ενώνουν τη γλώσσα με το ένστικτο, τη σιωπή με τη φλόγα.

Λίγα λόγια για το έργο:

Ο «Ανθρωποφάγος» δεν είναι απλώς μια ιστορία, είναι ένα ταξίδι προς τον πυρήνα μας, στα όσα μας στοιχειώνουν και στα όσα μας ορίζουν… Σκιά στο ίχνος μιας γυναίκας που παλεύει μέσα στη μνήμη της — εκείνη, κάποτε με θάρρος, άλλοτε με ενοχή, κι άλλοτε με εκείνη τη σιωπή που αφήνουν ανάμεσά τους όσοι αγαπήθηκαν… Αγγίζει τον έρωτα, τον φόβο, την επιθυμία, την ντροπή που μας απομακρύνει, την αλήθεια που δεν αντέχουμε, το ψέμα που μας προστατεύει. Ο «Ανθρωποφάγος» ακολουθεί μια γυναίκα που αναζητά τη χαμένη αθωότητα — όχι για να την ξαναβρεί, αλλά για να καταλάβει τι κόστισε η απώλειά της… Μια θεατρική εμπειρία όπου η ποίηση γίνεται φωνή και σώμα, τραγούδι και δράση. Η ανάγκη υπάρχει. Η στιγμή είναι τώρα. Είμαστε μέρος αυτής της αλλαγής. Κάτι διαφορετικό!

Πού: Μικρός Κεραμεικός

Πότε: Παρασκευές Ιανουαρίου 2026 – 9, 16, 23, 30

Ώρα έναρξης: 21:15

Διάρκεια: 70’

Εισιτήρια/Κρατήσεις:https://www.ticketservices.gr/event/mikros-kerameikos-antropofagos-2026/?lang=el

Συντελεστές :

• Σταύρος Παρχαρίδης — Σκηνοθεσία

• Sunny Μπαλτζή — Καλλιτεχνική επιμέλεια

• Δημήτρης Αστερίου — Σκίτσο εξωφύλλου συλλογής

• Βασίλειος Κοκκώνης — Εικαστική παρουσία (έργα στο σκηνικό και στο φουαγέ)

Συμμετέχουν:

• Μαρίνα Βολουδάκη — Ερμηνεία ποίησης & τραγούδι

• Μαρία Μέμη Αναστασοπούλου — Ηθοποιός

• Σπυρίδωνας — Μελοποίηση ποιημάτων, πρωτότυπη μουσική

• Δημήτρης Μπέλλος — Πιάνο (συνοδεύει τη Μαρίνα σε γνωστές επιτυχίες της Sunny Μπαλτζή)

• Gianni Tselini — Video Art

• Χριστίνα Φυλακτοπούλου — Φωτισμοί

• Νταίζη Λέμπεση — Επικοινωνία

