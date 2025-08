O Άντονι Χόπκινς ανέλαβε πάλι τον ρόλο του Χάνιμπαλ Λέκτερ, προκειμένου να σατιρίσει την Κίμ Καρντάσιαν. Σε βίντεο που ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο 87χρονος ηθοποιός φορά το νέο Seamless Sculpt Face Wrap της Skims — ένα προϊόν που συγκέντρωσε πλήθος αντιδράσεων στα social media μετά το λανσάρισμα που του έκανε η Κιμ.

Ο Χόπκινς, φορώντας τη μάσκα που καλύπτει σαγόνι, λαιμό και αυτιά, μιμήθηκε τον χαρακτήρα του Χάνιμπαλ Λέκτερ από την εμβληματική ταινία The Silence of the Lambs (1991). «Γεια σου Kim, νιώθω ήδη 10 χρόνια νεότερος», λέει στο βίντεο, και συνεχίζει: «Μη φοβάσαι να έρθεις για δείπνο».

Όπως μπορείτε να φανταστείτε το βίντεο έγινε viral. Τα σχόλια ήταν καταιγιστικά. Η Γκούινεθ Πάλτροου σχολίασε ενθουσιασμένη: «Genius».

Η μάσκα από την Skims άλλωστε θυμίζει πολύ την ταινία, κάτι που επισήμαναν πολλοί χρήστες των social media από την πρώτη στιγμή που κυκλοφόρησε τον Ιούλιο.

Το προϊόν που διαφημίζει η Κιμ Καρντάσιαν κυκλοφόρησε από την Skims στις 29 Ιουλίου και κοστίζει περίπου 48 δολάρια. Σχεδιάστηκε με στόχο το περίγραμμα του πηγουνιού. Αν και προμοτάρεται ως «must have», έχει προκαλέσει αντιδράσεις για τις επιπτώσεις του στην προώθηση μη ρεαλιστικών προτύπων ομορφιάς.