Η ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ τιμά έναν από τους μεγαλύτερους εν ζωή θρύλους του παγκόσμιου κινηματογράφου. Ο βραβευμένος με δύο Όσκαρ σερ Άντονι Χόπκινς φιλοξενείται στο ERTFLIX μέσα από τέσσερις ταινίες που καλύπτουν τόσο την πρόσφατη φιλμογραφία του όσο και κλασικές στιγμές της καριέρας του.

«Bram Stoker’s Dracula» (1992) – Διαθέσιμη από 31/10

Έπειτα από αιώνες μοναξιάς στο ερειπωμένο κάστρο του, ο Δράκουλας νιώθει όλο και πιο έντονη την επιθυμία να έρθει σε επαφή με την ανθρωπότητα, γεγονός που τον οδηγεί να εγκαταλείψει την απομόνωσή του. Όταν ο χαρισματικός Δράκουλας συναντά τη Μίνα, μια νεαρή γυναίκα που μοιάζει να είναι η μετενσάρκωση της χαμένης του αγάπης, οι δυο τους ξεκινούν ένα ταξίδι γεμάτο ρομαντικό πάθος και τρόμο.

Σκηνοθεσία: Φράνσις Φορντ Κόπολα

Σενάριο: Τζέιμς Β. Χαρτ, Φράνσις Φορντ Κόπολα

Πρωταγωνιστούν: Γκάρι Όλντμαν, Γουϊνόνα Ράιντερ, Άντονι Χόπκινς, Κιάνου Ριβς, Σέιντι Φροστ, Μόνικα Μπελούτσι.

«Μια Ζωή» – «One Life» (2023)

Βασισμένη στο βιβλίο «If It’s Not Impossible…: The Life of Sir Nicholas Winton» της Μπάρμπαρα Γουίντον, η ταινία «Μια ζωή» αφηγείται την απίστευτη και συγκινητική αληθινή ιστορία του Νίκολας «Νίκι» Γουίντον, ενός νεαρού χρηματιστή από το Λονδίνο, ο οποίος επισκέπτεται την Πράγα τον Δεκέμβριο του 1938. Σε έναν αγώνα δρόμου με τον χρόνο, ο Γουίντον πείθει τον Τρέβορ Τσάντγουικ και την Ντορίν Γουόρινερ, μέλη της Βρετανικής Επιτροπής για τους Πρόσφυγες στην Τσεχοσλοβακία, να συμβάλουν στη διάσωση εκατοντάδων παιδιών, κυρίως εβραϊκής καταγωγής, προτού η ναζιστική κατοχή οδηγήσει στο κλείσιμο των συνόρων. Πόσα παιδιά θα καταφέρει να σώσει εκείνος και η ομάδα του προτού κλείσουν τα σύνορα;

Σκηνοθεσία: Τζέιμς Χόις

Σενάριο: Λουσίντα Κόξον, Νικ Ντρέικ

Πρωταγωνιστούν: Άντονι Χόπκινς, Ελένα Μπόναμ Κάρτερ, Τζόνι Φλιν, Λένα Ολίν, Τζόναθαν Πράις, Άλεξ Σαρπ, Ρομόλα Γκαράι.

«Η Τελευταία Συνεδρία του Φρόιντ» / «Freud’s Last Session» (2023)

Με φόντο την παραμονή του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και τις τελευταίες ημέρες της ζωής του, η ταινία «Η Τελευταία Συνεδρία του Φρόιντ» παρουσιάζει τον Σίγκμουντ Φρόιντ να προσκαλεί τον εμβληματικό συγγραφέα C.S. Λιούις σε μια συζήτηση γύρω από την ύπαρξη του Θεού. Παράλληλα, εξερευνά την ιδιαίτερη σχέση του Φρόιντ με την ομοφυλόφιλη κόρη του, Άννα, καθώς και τον αντισυμβατικό έρωτα του Λιούις με τη μητέρα του καλύτερού του φίλου. Συνδυάζοντας το παρελθόν, το παρόν και τη φαντασία, η ταινία ξεφεύγει από τα στενά όρια του γραφείου του Φρόιντ, οδηγώντας τον θεατή σε ένα πολυδιάστατο κινηματογραφικό ταξίδι.

Σκηνοθεσία: Ματ Μπράουν

Σενάριο: Μαρκ Εστί. Τζερμέιν

Πρωταγωνιστούν: Άντονι Χόπκινς, Μάθιου Γκουντ, Λιβ Λίζα Φρις, Τζόντι Μπάλφουρ, Τζέρεμυ Νόρθαμ.

«All the King’s Men» – «Όλοι οι άνθρωποι του βασιλιά» (2006)

Στη Λουιζιάνα της δεκαετίας του 1950, ο χαρισματικός αλλά χειριστικός και αδίστακτος λαϊκιστής Γουίλι Σταρκ εκλέγεται κυβερνήτης με την υποστήριξη των κατώτερων κοινωνικών στρωμάτων. Στη συνέχεια, συγκροτεί τη δική του πολιτική ομάδα, προκειμένου να αντιμετωπίσει την αντίσταση των ανώτερων κοινωνικών τάξεων. Όταν ο επιφανής δικαστής Ίρβιν συντάσσεται με μια ομάδα πολιτικών που ζητούν την παραπομπή του Σταρκ σε διαδικασία μομφής, εκείνος αναθέτει στον στενό συνεργάτη του, Τζακ, να ανακαλύψει κάποιο επιβαρυντικό στοιχείο από το παρελθόν του δικαστή. Η έρευνα αυτή θα οδηγήσει τελικά σε τραγικές εξελίξεις.

Η ταινία βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Ρόμπερτ Πεν Γουόρεν, το οποίο τιμήθηκε με το βραβείο Πούλιτζερ.

Σκηνοθεσία: Στίβεν Ζάιλιαν

Σενάριο: Στίβεν Ζάιλιαν, Ρόμπερτ Πεν Γουόρεν

Ηθοποιοί: Σον Πεν, Άντονι Χόπκινς, Τζουντ Λο, Κέιτ Γουίνσλετ, Μαρκ Ράφαλο, Πατρίσια Κλάρκσον, Τζέιμς Γκαντολφίνι.