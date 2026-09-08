Ο Άντονι Χόπκινς παρουσιάζει το «Life Is A Dream», το πρώτο του άλμπουμ από τη Decca Classics, ένα έργο βαθιά προσωπικό που φέρνει στο φως μια λιγότερο γνωστή, αλλά ιδιαίτερα σημαντική πλευρά της καλλιτεχνικής του πορείας: την αγάπη του για την κλασική μουσική και τη σύνθεση.

Το άλμπουμ αποτελεί μια συλλογή πρωτότυπων έργων, μέσα από τα οποία ο σπουδαίος δημιουργός μεταφέρει εικόνες, συναισθήματα και ιστορίες που έχουν διαμορφώσει τη διαδρομή του. Η μουσική του χαρακτηρίζεται από έντονη μελωδικότητα, κινηματογραφική ατμόσφαιρα και πλούσιες ενορχηστρώσεις, αποκαλύπτοντας μια διαφορετική πλευρά του πολυβραβευμένου ηθοποιού.

Για την ηχογράφηση του «Life Is A Dream», ο σερ Άντονι Χόπκινς συνεργάστηκε με τη διεθνώς αναγνωρισμένη Philharmonia Orchestra, υπό τη διεύθυνση του Gustavo Dudamel.

Στο άλμπουμ συμμετέχουν επίσης σημαντικοί μουσικοί, ανάμεσά τους ο Αργεντινός πιανίστας (γεννημένος στο Καράκας) Sergio Tiempo και ο Βενεζουελάνος τσελίστας Gregorio Nieto, καθώς και η The Bach Choir μαζί με τη χορωδία του Καθεδρικού Ναού του Winchester.

Το έργο αποτυπώνει την προσωπική του σχέση με τη μουσική σύνθεση, μια σχέση που αναπτύχθηκε παράλληλα με την πολύχρονη παρουσία του στον κινηματογράφο, το θέατρο και την τέχνη. Κάθε κομμάτι λειτουργεί σαν ένα ξεχωριστό κεφάλαιο μιας διαδρομής που εκτείνεται σε πολλές δεκαετίες.

Με αυτή την κυκλοφορία, η Decca Classics συστήνει στο διεθνές κοινό το συνθετικό του ταλέντο, ανοίγοντας μια νέα σελίδα στη μακρά και πολυσχιδή πορεία του. Το «Life Is A Dream» είναι, πάνω απ’ όλα, μια προσωπική κατάθεση που δίνει στον ακροατή την ευκαιρία να τον γνωρίσει μέσα από έναν διαφορετικό τρόπο έκφρασης.