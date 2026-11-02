Ο Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης, γνωστός ως «Τσολιάς εν δε Τσόλια Μπαντ», επιστρέφει στη σκηνή του Σταυρού του Νότου με τη νέα του μουσικοσατιρική παράσταση με τίτλο «ΜΠΟΥΡΔΟΛΟΤΖΙ… στο δρόμο για την κάλπη».

Η παράσταση θα φιλοξενείται στην Κεντρική Σκηνή του Σταυρού του Νότου, κάθε δεύτερη Τετάρτη, με ώρα έναρξης στις 20:30 και ώρα προσέλευσης στις 20:00.

Με αιχμηρό πολιτικό χιούμορ, καυστική σάτιρα και σατιρικά τραγούδια, ο Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης σχολιάζει την πολιτική επικαιρότητα και όσα συμβαίνουν στον δρόμο προς τις εθνικές εκλογές. Μέσα από έναν ανατρεπτικό μονόλογο, ζωντανή μουσική και κωμικές συμπράξεις, παρουσιάζει μια παράσταση που δεν χαρίζεται σε κανέναν.

Στο πλευρό του βρίσκεται η ζωντανή μουσική μπάντα «Δε Τσόλια Μπαντ», ενώ κάθε βραδιά υποδέχεται και έναν διαφορετικό καλεσμένο από τον χώρο της υποκριτικής και του τραγουδιού.

Οι προγραμματισμένες παραστάσεις και οι καλεσμένοι είναι:

11 Νοεμβρίου: Σταύρος Σβήγκος

25 Νοεμβρίου: Θανάσης Αλευράς

9 Δεκεμβρίου: Πάνος Βλάχος

23 Δεκεμβρίου: Idra Kayne

Συντελεστές

Τα κείμενα, οι στίχοι και η σκηνοθεσία είναι του Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη.

Μαζί του, οι μουσικοί της «Δε Τσόλια Μπαντ»:

Ενορχηστρώσεις – Πλήκτρα: Αντώνης Παλαμάρης

Κιθάρες: Δημήτρης Στασινός, Αλέξανδρος Δερμάνης

Μπάσο: Νίκος Τσιμπινός

Τύμπανα: Τζίμης Στεργίου

Ηχοληψία: Γιώργος Κατσιάνος

Video: Χρήστος Καρτέρης

Φωτογραφίες: Πάνος Γιαννακόπουλος

Artwork: Κωνσταντίνος Γεωργαντάς

Management – Παραγωγή: PROSPERO

Πληροφορίες – Κρατήσεις

Χώρος: Σταυρός του Νότου, Κεντρική Σκηνή

Ημέρες: Τετάρτες

Ώρα προσέλευσης: 20:00

Ώρα έναρξης: 20:30

Τηλέφωνο κρατήσεων: 210 9226975

Η προπώληση των εισιτηρίων έχει ξεκινήσει μέσω της ticketservices.gr.

Μια πολιτική σάτιρα με ζωντανή μουσική, ανατρεπτικό χιούμορ και τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη να επιστρέφει με διάθεση να σχολιάσει, να σατιρίσει και να τα πει έξω από τα δόντια!