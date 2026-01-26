Ο Απόστολος Ρίζος επιστρέφει στη σκηνή για να παρουσιάσει το νέο του άλμπουμ «Ασκήσεις Τρυφερότητας». Η πρεμιέρα των εμφανίσεών του θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου στο Κύτταρο, σε μια παράσταση όπου το νέο υλικό συναντά τα παλαιότερα τραγούδια της πορείας του και επιλογές από το έργο μεγάλων καλλιτεχνών που αποτέλεσαν πηγή έμπνευσης για τον ίδιο.

Στο νέο άλμπουμ, κάθε τραγούδι είναι μια “άσκηση” να δυναμώσει η εσωτερική μας φωνή. Μια πρόκληση να ξαναμάθουμε τη γλώσσα της καρδιάς, μια υπενθύμιση για όσα μένουν ανείπωτα, αλλά χωρούν τελικά σε ένα βλέμμα, μια κίνηση, σε μια πράξη τρυφερότητας.

Μέσα από ποικίλες ηχητικές ατμόσφαιρες, ο Απόστολος Ρίζος και η μπάντα του, μάς οδηγούν σε ένα ταξίδι όπου τα τραγούδια έρχονται να μας συναντήσουν με τρόπο καθαρά προσωπικό αλλά και βαθιά συλλογικό.

Η ενέργεια της ομάδας, η αίσθηση του αυτοσχεδιασμού και η ζωντανή επικοινωνία με το κοινό, υπόσχονται μια συναυλία με παλμό και αλήθεια.

Συντελεστές:

Απόστολος Ρίζος: Ηλεκτρική κιθάρα, φυσαρμόνικα

Λένα Χατζηγρηγορίου: Βιολί, φλογέρες

Οδυσσέας Τζιρίτας: Ηλεκτρική κιθάρα

Γιάννης Γιαννόπουλος: Μπάσο

Μύρωνας Χασάπης: Τύμπανα

Ενορχηστρώσεις: Απόστολος Ρίζος

INFO

ΚΥΤΤΑΡΟ, Ηπείρου 48 & Αχαρνών

www.kyttarolive.gr

Οι πόρτες ανοίγουν: 20:30

Ώρα έναρξης: 21:30

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ:

Γενική είσοδος: 12€

Το εισιτήριο αφορά την είσοδο στον χώρο (μπαρ)

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ:

210 8224134 / 6977641373 / info@kyttarolive.gr

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ : ticketservices.gr