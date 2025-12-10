Ο Απόστολος Ρίζος εγκαινιάζει έναν νέο κύκλο συναυλιών και εμφανίσεων, με αφορμή την κυκλοφορία του νέου του άλμπουμ με τίτλο «Ασκήσεις Τρυφερότητας».

Την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου θα εμφανιστεί στο Love Underground στη Θεσσαλονίκη, με μια μουσική παράσταση που παντρεύει το δυναμικό υλικό του δίσκου με αγαπημένα τραγούδια της δισκογραφίας του, αλλά και επιλεγμένες διασκευές από δημιουργούς που τον έχουν εμπνεύσει στην καλλιτεχνική του πορεία.

Σε αυτή τη νέα μουσική διαδρομή, ο αγαπημένος τραγουδοποιός και ερμηνευτής, πλαισιώνεται από μια μπάντα σχηματισμένη ειδικά για να αναδείξει τον ήχο και τις ενορχηστρώσεις του νέου υλικού, αλλά και να επανα-συστήσει με νέο βλέμμα παλαιότερα τραγούδια του.

Στο νέο άλμπουμ, κάθε τραγούδι είναι μια ‘άσκηση’ να δυναμώσει η εσωτερική μας φωνή. Μια πρόκληση να ξαναμάθουμε τη γλώσσα της καρδιάς, μια υπενθύμιση για όσα μένουν ανείπωτα, αλλά χωρούν τελικά σε ένα βλέμμα, μια κίνηση, σε μια πράξη τρυφερότητας.

Μέσα από ποικίλες ηχητικές ατμόσφαιρες, ο Απόστολος Ρίζος και η μπάντα του, μάς οδηγούν σε ένα ταξίδι όπου τα τραγούδια έρχονται να μας συναντήσουν με τρόπο καθαρά προσωπικό αλλά και βαθιά συλλογικό.

Η ενέργεια της ομάδας, η αίσθηση του αυτοσχεδιασμού και η ζωντανή επικοινωνία με το κοινό, υπόσχονται μια συναυλία με παλμό και αλήθεια.

Συντελεστές:

Απόστολος Ρίζος: Ηλεκτρική κιθάρα, fx.

Λένα Χατζηγρηγορίου: Βιολί, φλογέρες

Οδυσσέας Τζιρίτας: Ηλεκτρική κιθάρα, fx

Γιάννης Γιαννόπουλος: Μπάσο

Μύρωνας Χασάπης: Τύμπανα

Ενορχηστρώσεις: Απόστολος Ρίζος

INFO

Love Underground Live Club

Εγνατία 119, Θεσσαλονίκη, 54635

Οι πόρτες ανοίγουν: 20:30

Ώρα έναρξης: 21:30

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ:

Γενική είσοδος: 12€

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ:

2311219585

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ : ticketservices.gr