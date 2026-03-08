O «Αρχιμάστορας Σόλνες», ένα από τα πιο διεισδυτικά έργα της ώριμης δραματουργίας του μεγάλου Νορβηγού συγγραφέα Ερρίκου Ίψεν, ανεβαίνει από την Πέμπτη 16 Απριλίου 2026, και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων, στο Υπόγειο του Θεάτρου Τέχνης, σε σκηνοθεσία του Κωνσταντίνου Ασπιώτη, στην πρώτη του συνεργασία με το ιστορικό θέατρο, και πρωτότυπη μουσική του Στάμου Σέμση.

Σύμφωνα με σημείωμα της παραγωγής, τον ομώνυμο ρόλο ερμηνεύει ο Θόδωρος Γράμψας και την Αλίνα Σόλνες, η Κάτια Δανδουλάκη, η οποία επιστρέφει έπειτα από χρόνια στο Θέατρο Τέχνης, από όπου ξεκίνησε. Μαζί τους επί σκηνής ο Δημήτρης Δεγαΐτης, η Ισιδώρα Δωροπούλου, η Άνια Λεμπεντένκο και ο Θράσος Σταθόπουλος, ερμηνεύουν τους ήρωες ενός κόσμου όπου η φιλοδοξία συγκρούεται με την ενοχή και ο πόθος για δημιουργία συναντά τον φόβο της φθοράς.

Στον πυρήνα του έργου βρίσκεται ο επιτυχημένος αρχιμάστορας Χάρβαρντ Σόλνες, ο οποίος, μαζί με τη σύζυγό του Αλίνα, ζει μια καλοδομημένη, πλουσιοπάροχη ζωή, η οποία όμως δεν μοιάζει καθόλου ευτυχισμένη. Έχει επιλέξει να σταματήσει να κατασκευάζει κτήρια με ψηλούς πύργους που προσπαθούν να φτάσουν τον Θεό και έχει αφοσιωθεί στο να κατασκευάζει «…σπίτια για ανθρώπους».

Ανάμεσα στον φόβο και την επιθυμία, την ενοχή και την ανάγκη για υπέρβαση, ο Σόλνες, καλείται να αντιμετωπίσει το παρελθόν του και τη μαγνητική δύναμη της Χίλντα, μιας νεαρής γυναίκας που τον προκαλεί να κοιτάξει ξανά προς τον ουρανό χτίζοντας «…κάστρα στον αέρα».

Η αναπάντεχη άφιξη της Χίλντα, θα φέρει στην επιφάνεια το ανεκπλήρωτο όνειρο, την επιθυμία για ανύψωση και την τραγική μοίρα του ανθρώπου που θέλει να «χτίζει ψηλά» χωρίς να φοβάται την πτώση.

Ο Κωνσταντίνος Ασπιώτης προσεγγίζει το έργο φωτίζοντας τον υπαρξιακό πυρήνα του κειμένου και αναδεικνύοντας τη διαχρονική του δύναμη.

Μια σκληρή και, ταυτόχρονα, τρυφερή ιστορία για την ανάγκη του ανθρώπου να ξεπερνά τον εαυτό του – ακόμη κι όταν γνωρίζει ότι κάθε άνοδος εμπεριέχει τον κίνδυνο της συντριβής.

Μια παράσταση που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της συμπλήρωσης των 120 χρόνων από το θάνατο του Ερρίκου Ίψεν, του μεγάλου ανανεωτή του παγκόσμιου θεάτρου. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι ο Κάρολος Κουν εγκαινίασε το Θέατρο Τέχνης το 1942, με έργο του Ίψεν, την «Αγριόπαπια». Η παράσταση «Αρχιμάστορας Σόλνες», με τη συνάντηση ηθοποιών αποφοίτων διαφορετικών γενεών της Δραματικής Σχολής του Θεάτρου Τέχνης, συνεχίζει αυτή την διαδρομή, με κοινή γλώσσα και αισθητική αναφορά, ενώ η μετάφραση του Μάριου Πλωρίτη, στενού συνεργάτη του Καρόλου Κουν, λειτουργεί ως ουσιαστική γέφυρα ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν.

Συντελεστές

Μετάφραση: Μάριος Πλωρίτης

Σκηνοθεσία-Δραματουργική επεξεργασία: Κωνσταντίνος Ασπιώτης

Σκηνικά-Φωτισμοί: Ζωή Μολυβδά Φαμέλη

Κοστούμια: Ειρήνη Γεωργακίλα

Πρωτότυπη Μουσική: Στάμος Σέμσης

Βοηθός Σκηνοθέτη: Μαρία Μακρή

Φωτογραφίες-Βίντεο: Εύα Ζαχαροπούλου

Γραφιστικά: Δημήτρης Γκέλμπουρας-@forbidden.designs

Κομμώσεις-Μακιγιάζ: Διονυσία Κωνσταντίνου

Επικοινωνία-Προβολή στα Μ.Μ.Ε: Ανζελίκα Καψαμπέλη

Παραγωγή: Θεατρικές Επιχειρήσεις Σκαφίδα-Πράξη Επτά Α.Μ.Κ.Ε

Παίζουν:

Χάλβαρντ Σόλνες (Ο αρχιμάστορας)

Θόδωρος Γράμψας

Αλίνα Σόλνες (Η σύζυγός του)

Κάτια Δανδουλάκη

Δρ. Χέρνταλ (Οικογενειακός γιατρός)

Δημήτρης Δεγαΐτης

Ράγκναρ Μπρόβικ (Γιος του, σχεδιαστής)

Θράσος Σταθόπουλος

Κάγια Φόσλι (Ανιψιά του, γραμματέας του Σόλνες)

Άνια Λεμπεντένκο

Χίλντα Βάνγκελ

Ισιδώρα Δωροπούλου

Χώρος:

Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν-Υπόγειο, Πεσμαζόγλου 5

Τηλ. 210.3228706- 210.3222760

Ημέρες και ώρες παραστάσεων:

Πέμπτη 21.00

Παρασκευή 21.00

Σάββατο 18.00 & 21.00

Κυριακή 19.00

Διάρκεια: 90’