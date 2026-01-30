Ο διεθνής θεσμός Travel Photographer of the Year (TPOTY) ανακοίνωσε τους νικητές για το 2025, παρουσιάζοντας μια εντυπωσιακή συλλογή εικόνων που αποτυπώνουν την ποικιλομορφία, την ομορφιά και τις αντιθέσεις του πλανήτη. Για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού ένας Έλληνας φωτογράφος, ο Αθανάσιος Μαλούκος κατέκτησε την κορυφή του κόσμου στον πιο αναγνωρισμένο διαγωνισμό ταξιδιωτικής φωτογραφίας.

Από ιερές τελετουργίες στην Τουρκία, φευγαλέες στιγμές επιβίωσης κλάσματος δευτερολέπτου στη στέπα της Παταγονίας, ψαράδες Νένετ να σέρνουν δίχτυα σε ακραίο κρύο στην τούνδρα της Σιβηρίας, και από τη Μεγάλη Εβδομάδα στη Ζαμόρα μέχρι την ανατολή του ηλίου στο Σουκοτάι της Ταϊλάνδης. Αυτές είναι μερικές από τις σκηνές που απαθανατίστηκαν από φωτογράφους και κρίθηκαν στα φετινά βραβεία Travel Photographer of the Year (TPOTY).

«Εξαιρετικό το επίπεδο»

«Το επίπεδο φέτος ήταν εξαιρετικό», δήλωσε η κριτής Κριστάλ Χρυσομάλλη. «Οι πιο δυνατές φωτογραφίες έφεραν βάθος, πρόθεση και συναίσθημα, καταδεικνύοντας την αφηγηματική δύναμη μιας μόνο εικόνας και υπενθυμίζοντάς μας ότι ο κόσμος μας, όταν τον βλέπουμε πραγματικά, είναι εξαιρετικά ισχυρός και όμορφος».

Οι ατμοσφαιρικές φωτογραφίες του Αθανάσιου Μαλούκου από την τελετή Σέμα στην Τουρκία και τη Μεγάλη Εβδομάδα στη Ζαμόρα της Ισπανίας εντυπωσίασαν την κριτική επιτροπή, χαρίζοντάς του τον τίτλο του Overall Winner. «Τραβηγμένες σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, αυτές οι εικόνες απαιτούν εξαιρετικά υψηλό επίπεδο δεξιοτεχνίας για να αποδοθούν σωστά», δήλωσε ο ιδρυτής του TPOTY, Chris Coe. «Η φωτογράφιση στα όρια απαιτεί ιδιαίτερα προσεκτική χρήση της ταχύτητας κλείστρου, ώστε να παγώνουν επιλεκτικά και ταυτόχρονα να θολώνουν οι κινήσεις στις δύο αυτές τελετουργίες. Οι διακριτικές ενδείξεις κίνησης σε συνδυασμό με τα παγωμένα στοιχεία ενισχύουν την ατμόσφαιρα και τη δραματικότητα στις φωτογραφίες του Αθανάσιου. Όλα αυτά επιτυγχάνονται μέσα στη μηχανή, χωρίς υπερβολική επεξεργασία, μεταφέροντας το βάθος και την ένταση κάθε στιγμής».

Οι νικητές επιλέχθηκαν από περισσότερες από 20 χιλιάδες φωτογραφίες

Οι νικητές επιλέχθηκαν από περισσότερες από 20.000 εικόνες που υποβλήθηκαν από ερασιτέχνες και επαγγελματίες φωτογράφους σε 160 χώρες. Τώρα, στο 23ο έτος του, ο διαγωνισμός κρίνεται ανώνυμα από μια διεθνή επιτροπή 16 ατόμων, με τους φιναλίστ να υποχρεούνται να υποβάλουν πρωτότυπα ακατέργαστα αρχεία για να επαληθεύσουν την αυθεντικότητα και να αποδείξουν ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν έπαιξε ρόλο στη δημιουργία τους.

Ο νικητής του βραβείου Φωτογράφου Ταξιδιών της Χρονιάς 2025

Ο Έλληνας φωτογράφος Αθανάσιος Μαλούκος ανακηρύχθηκε Φωτογράφος Ταξιδιών της Χρονιάς 2025, έχοντας υποβάλει μια σειρά φωτογραφιών, και κέρδισε το πρώτο βραβείο συγκεκριμένα για δύο έργα που εξερευνούν τελετουργίες, πεποιθήσεις και κίνηση: τις επίσημες πομπές της Μεγάλης Εβδομάδας στη Ζαμόρα της Ισπανίας και την υπνωτική τελετή Σέμα των στροβιλιζόμενων δερβίσηδων στο Ικόνιο της Τουρκίας. Γυρισμένες σε χαμηλό φωτισμό, και οι δύο βασίζονται σε εξαιρετικά επιλεγμένες ταχύτητες κλείστρου για να εξισορροπήσουν τη θόλωση και την ακινησία.

Η πρώτη τραβήχτηκε τη Μεγάλη Πέμπτη, όπου η αδελφότητα Γιασέντε, ντυμένη με λευκές ρόμπες, περπατά στους δρόμους σιωπηλά, ενώ η δεύτερη δείχνει τα διάφορα στάδια της τελετής Σέμα. Ο κριτής Τζέρεμι Χόαρ περιέγραψε το έργο του Μαλούκου ως «ένα από τα καλύτερα των τελευταίων 23 ετών αυτών των βραβείων».

Το βραβείο περιλαμβάνει μια χρηματική υποτροφία ύψους 1.000 λιρών (1.374 δολάρια) από το TPOTY, ένα επταήμερο ταξίδι στη Σρι Λάνκα, ευγενική προσφορά του Τουριστικού Συμβουλίου της Σρι Λάνκα και των Jetwing Hotels, το λογισμικό απεικόνισης Radiant Photo και μια αξιολόγηση του portfolio του από τον κορυφαίο πράκτορα της Νέας Υόρκης, Frank Meo.

Οι νικητήριες και οι διακριθείσες συμμετοχές συνδυάζονται για να σχηματίσουν μια πραγματικά εξαιρετική συλλογή σύγχρονης ταξιδιωτικής φωτογραφίας. Οι νικητήριες φωτογραφίες – τις οποίες μπορείτε να δείτε όλες στην Συλλογή Νικητών στο tpoty.com – θα εκτεθούν, και οι ημερομηνίες όπως και οι λεπτομέρειες για τους χώρους έκθεσής τους θα επιβεβαιωθούν σύντομα.