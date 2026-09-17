Οι θαυμαστές του Μπάτμαν στο Σίδνεϊ βρέθηκαν μπροστά σε μια ασυνήθιστη έκπληξη σήμερα, Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου, όταν ο εμβληματικός υπερήρωας της DC εμφανίστηκε στην κορυφή της Όπερας του Σίδνεϊ.

Βίντεο και φωτογραφίες του «Σταυροφόρου με την Κάπα» στο διάσημο τοπόσημο έγιναν γρήγορα viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πολλούς να αναρωτιούνται αν η εμφάνιση του χαρακτήρα θα μπορούσε να συνδέεται με την πολυαναμενόμενη ταινία «The Batman 2», με πρωταγωνιστή τον Ρόμπερτ Πάτινσον.

Βίντεο με τον «Μπάτμαν» στην κορυφή της Όπερας του Σίδνεϊ:

Όλα ξεκίνησαν όταν ένα άτομο ντυμένο ως Μπάτμαν εθεάθη στην κορυφή της Όπερας του Σίδνεϊ, δημιουργώντας ένα ασυνήθιστο θέαμα με φόντο ένα από τα πιο δημοφιλή αξιοθέατα της Αυστραλίας. Το γεγονός τράβηξε αμέσως την προσοχή του κόσμου στην περιοχή και σύντομα άρχισαν να κυκλοφορούν βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα.

Σύμφωνα με το Variety Australia, η Αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας (NSW) είχε αρχικά αναφέρει ότι η εμφάνιση του Μπάτμαν συνδεόταν με «μια ταινία που γυρίζεται αυτή τη στιγμή στην πόλη».

Ωστόσο, αργότερα διευκρινίστηκε ότι η εμφάνιση ήταν στην πραγματικότητα μέρος ενός διαφημιστικού για τον εορτασμό της Ημέρας του Μπάτμαν (Batman Day) και δεν σχετιζόταν με τα γυρίσματα της επερχόμενης ταινίας.

Γιατί βρέθηκε ο Μπάτμαν στην Όπερα;

Η εμφάνιση διοργανώθηκε για τον εορτασμό της Ημέρας του Μπάτμαν, η οποία τιμάται κάθε χρόνο το τρίτο Σάββατο του Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με αναφορές, η εμφάνιση στην Όπερα του Σίδνεϊ ενδέχεται να ήταν μια προεπισκόπηση ή πρόβα για τον μεγαλύτερο εορτασμό που σχεδιάζεται στο ίδιο σημείο. Θα πρέπει, ωστόσο, να σημειωθεί ότι η κανονική εκδήλωση για την Ημέρα του Μπάτμαν είναι προγραμματισμένη για τις 6 μ.μ. του Σαββάτου, όπου οι θαυμαστές καλούνται να γιορτάσουν τον εμβληματικό χαρακτήρα της DC στον συγκεκριμένο χώρο.

Για όσους δεν γνωρίζουν, η συγκεκριμένη ημέρα γιορτάζεται σε όλο τον κόσμο με εκδηλώσεις που περιλαμβάνουν ειδικές προβολές, δραστηριότητες σχετικά με τα κόμικς και διαγωνισμούς με δώρα. Οι φετινοί εορτασμοί σηματοδοτούν επίσης τα 87 χρόνια από τη δημιουργία του υπερήρωα.

Πηγή: New 18