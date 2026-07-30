Μια από τις πιο σημαντικές στιγμές στην ιστορία της αμερικανικής εκδοχής του «Who Wants To Be A Millionaire» σημειώθηκε με πρωταγωνιστή τον Μπεν Άφλεκ, ο οποίος κατάφερε να απαντήσει σωστά στην ερώτηση του ενός εκατομμυρίου δολαρίων και να εξασφαλίσει το μεγαλύτερο έπαθλο του παιχνιδιού. Το ποσό, ωστόσο, δεν θα προστεθεί στην προσωπική περιουσία του ηθοποιού, καθώς θα διατεθεί εξ ολοκλήρου για φιλανθρωπικό σκοπό.

Ο 53χρονος βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός συμμετείχε στο τηλεπαιχνίδι μαζί με τον πρωταθλητή του «Jeopardy!», Τζέιμι Ντινγκ, με τους δύο παίκτες να φτάνουν μέχρι την τελευταία και πιο απαιτητική ερώτηση. Η εμφάνιση προβλήθηκε στο αμερικανικό δίκτυο ABC, με παρουσιαστή τον Τζίμι Κίμελ.

Το έπαθλο του ενός εκατομμυρίου δολαρίων θα δοθεί στην οργάνωση Eastern Congo Initiative, την οποία ο Άφλεκ έχει συνιδρύσει από το 2010, στηρίζοντας δράσεις που αφορούν την περιοχή του Ανατολικού Κονγκό.

Η δύσκολη τελευταία ερώτηση

Η τελική δοκιμασία αφορούσε μια ιδιαίτερη αμερικανική παράδοση: την ετήσια απονομή προεδρικής χάρης σε γαλοπούλες λίγο πριν από την Ημέρα των Ευχαριστιών. Οι δύο διαγωνιζόμενοι έπρεπε να βρουν ποιο από τα παρακάτω ζευγάρια ονομάτων δεν είχε χρησιμοποιηθεί ποτέ για γαλοπούλες που είχαν λάβει χάρη από πρόεδρο των ΗΠΑ:

«Peanut Butter & Jelly», «Tater & Tot», «Mac & Cheese» ή «Spaghetti & Meatball».

Αντιμέτωποι με το κρίσιμο δίλημμα, ο Άφλεκ και ο Ντινγκ αποφάσισαν αρχικά να χρησιμοποιήσουν τη βοήθεια «Phone a Friend», καλώντας τον Στίβεν Μόρισον, επί χρόνια συνεργάτη του Ντινγκ σε διαγωνισμούς γνώσεων.

Ο παρουσιαστής τούς υπενθύμισε ότι είχαν ακόμη διαθέσιμη και τη βοήθεια «Ask the Host». Ο Άφλεκ, με χιουμοριστική διάθεση, σχολίασε αρχικά πως ίσως ήταν καλύτερο να εμπιστευτούν τον φίλο του συμπαίκτη του. Ο Κίμελ τότε προσποιήθηκε ότι ενοχλήθηκε, λέγοντας πως δεν χρειαζόταν να μοιραστεί τις σκέψεις του αφού δεν τον υπολόγιζαν.

Ο ηθοποιός, ωστόσο, τον ενθάρρυνε να δώσει τη γνώμη του, επισημαίνοντας πως γνωρίζει καλά θέματα σχετικά με το φαγητό, τη μαγειρική και την επικαιρότητα, άρα θα μπορούσε να έχει τη σωστή απάντηση.

Ο Κίμελ επέλεξε τελικά την τέταρτη επιλογή, «Spaghetti & Meatball», θεωρώντας πως ήταν το λιγότερο πιθανό όνομα να έχει δοθεί σε γαλοπούλα με προεδρική χάρη. Μάλιστα, αστειεύτηκε λέγοντας ότι μπορούσε να φανταστεί τον Ντόναλντ Τραμπ να κρατά ένα μεγάλο μπολ με μακαρόνια και κεφτεδάκια, γεγονός που έκανε το συγκεκριμένο όνομα να του φαίνεται ακόμη πιο απίθανο για την παράδοση αυτή.

Η απάντηση αποδείχθηκε σωστή και το δίδυμο πανηγύρισε τη μεγάλη νίκη, χαρίζοντας στην Eastern Congo Initiative το ποσό του ενός εκατομμυρίου δολαρίων.

Η συμμετοχή του Άφλεκ στο παιχνίδι ήρθε λίγο καιρό μετά τον θάνατο της μητέρας του, Κρις Αν Άφλεκ, η οποία έφυγε από τη ζωή έπειτα από μάχη με καρκίνο στο πάγκρεας.