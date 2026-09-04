Ο Μπίλι Ρέι Σάιρους κοινοποίησε ανάρτηση που αναφέρεται στις εικασίες γύρω από το νέο άλμπουμ της κόρης του.

Η ποπ σταρ Μάιλι Σάιρους κυκλοφόρησε τρέιλερ για το επερχόμενο 10ο άλμπουμ της, «Bass Persuades» με τον τίτλο «Miley».

Η αλλαγή ονόματος έχει επίσης περάσει στις σελίδες της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κοινοποιώντας πορτρέτο της με ένα λευκό τριαντάφυλλο στο στόμα της, έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης: «Η μουσική μας κυριεύει. Τη νιώθουμε, την τραγουδάμε, κάποιες φορές χορεύουμε μαζί της, την αφήνουμε να βγει από μέσα μας και συνεχίζουμε. Είναι δυνατή, ευάλωτη, γλυκιά και δυναμική».

«Αυτό σημαίνει για μένα ο τίτλος. Σας ευχαριστώ που συμβάλλετε στο να γίνονται πραγματικότητα τα πιο τρελά μου όνειρα. Ειλικρινά ελπίζω να αγαπήσετε αυτό το άλμπουμ» πρόσθεσε.

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Και ενώ πολλοί θαυμαστές αμφισβήτησαν την απόφαση της τραγουδίστριας να εγκταλείψει το επώνυμό της, ο Μπίλι Ρέι Σάιρους επέμεινε ότι είναι μια «φυσική εξέλιξη» για «έναν εμβληματικό θρύλο σούπερ σταρ».

«Η οικογένεια σημαίνει περισσότερα από ποτέ τώρα» έγραψε στην ανάρτησή του στο X, δίπλα σε μια φωτογραφία του με τη Μάιλι και τον αδερφό της Μπρέισον όταν ήταν παιδιά.

Family means more than ever now. I always called my little girl Miley. Just … Miley. Just like I always called my little boy Braison. Bet you didn’t know … I was just CYRUS before Achy Breaky Heart came out in 92. All of my swag and T shirts only read. CYRUS SOME GAVE ALL… pic.twitter.com/7g7MI8xrJA — Billy Ray Cyrus (@billyraycyrus) September 2, 2026

«Πάντα φώναζα την κορούλα μου Μάιλι. Απλώς… Μάιλι. Όπως ακριβώς φώναζα πάντα τον μικρό μου γιο Μπρέισον» ανέφερε.

«Στοιχηματίζω ότι δεν το ξέρατε… Ήμουν απλώς ο Σάιρους πριν κυκλοφορήσει το «Achy Breaky Heart» το ’92.

«Είπα χθες στη Μάιλι ότι ένιωσα καλά που θα έχει το μικρό της όνομα. Ανέφερα την Ντόλι και τη Σερ. Το σκέφτομαι ολοένα και περισσότερο… τον Έλβις… τον Πρινς… και ούτω καθεξής. Είναι μια φυσική εξέλιξη για έναν εμβληματικό θρύλο σούπερ σταρ. Και ο θρύλος συνεχίζειι! Ανυπομονώ για το νέο άλμπουμ» τόνισε ο Μπίλι Ρέι Σάιρους.