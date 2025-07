Ο θρύλος της φολκ μουσικής και βραβευμένος με Νόμπελ Λογοτεχνίας, Μπομπ Ντίλαν, θα δώσει δύο συναυλίες στο Palais des Congrès στο Παρίσι στις 30 και 31 Οκτωβρίου, όπως έγινε γνωστό χθες (10/7).

Έπειτα από μια καλοκαιρινή περιοδεία στις ΗΠΑ, ο 84χρονος καλλιτέχνης επιστρέφει στη Γαλλία αυτό το φθινόπωρο για δύο μοναδικές παραστάσεις.

Τα εισιτήρια ξεκινούν να πωλούνται στις 18 Ιουλίου.

Πρωτοεμφανιζόμενος στη σκηνή της Νέας Υόρκης στις αρχές της δεκαετίας του 1960, ο Αμερικανός τραγουδιστής έχει έκτοτε πουλήσει περισσότερα από 125 εκατομμύρια άλμπουμ παγκοσμίως.

Ο βραβευμένος με Νόμπελ Λογοτεχνίας το 2016 για τη «δημιουργία νέων ποιητικών εκφράσεων στη μεγάλη αμερικανική παράδοση τραγουδιού», ο Ρόμπερτ Άλεν Ζίμερμαν, όπως είναι το πραγματικό του όνομα, θεωρείται ένας από τους μεγαλύτερους τραγουδοποιούς όλων των εποχών.

Ανάμεσα στα πιο διάσημα τραγούδια του τα «Blowin’ in the Wind», «The Times They Are a-Changin» και «Like a Rolling Stone».

